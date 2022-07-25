В ОП пояснили, чому Зеленський звільнив Демченка

Президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Руслана Демченка через стан його здоров'я.

Про це розповів речник глави держави Сергій Никифоров у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Війна мобілізувала не лише нашу армію, а й усіх нас, усі державні органи. Ми наразі всі працюємо на межі наших можливостей. Велике фізичне та моральне навантаження. На жаль, стан здоров'я пана Демченка не дає йому змоги нині працювати з таким навантаженням", - сказав він.

За його словами, рішення президента про кадрову зміну першого заступника секретаря РНБО було прийнято виключно через стан здоров'я Руслана Демченка.

"Що стосується всього іншого, то пан Демченко всю свою професійну та дипломатичну кар'єру служив вірою та правдою Україні. Будь-які згадки про якісь чутки та плітки, безпідставні обвинувачення тут недоречні", - підкреслив він.

Нагадаємо, президент звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ було оприлюднено сьогодні, 25 липня.

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