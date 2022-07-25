Контрнаступ ЗСУ вже здійснюється на окремих ділянках фронту – МВС

Понад тиждень у окупантів немає жодних змін на лінії фронту.

Ворог не припиняє обстріли цивільних об'єктів, щоб прикривати цим контрнаступ ЗСУ.

Про це повідомив Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ України в ефірі телемарафону "Freeдом".

"Ворог завдає ударів по цивільних об'єктах і не буде зупинятися, він має тримати всю лінію фронту під обстрілами, щоб заважати нам сконцентрувати більше військ на наших напрямах, щоби стримувати наші війська, нашу ППО глибоко в тилу. Тому він повинен це робити через те, що в нього немає жодних успіхів на лінії фронту на сході та півдні країни", - зазначив Смірнов.

Він додав, що вже понад тиждень у окупантів немає жодних змін на лінії фронту.

"Навпаки, ми мали кілька успішних контрнаступів. Ми відбили кілька населених пунктів. Ворог повинен прикривати це, тому він обстрілюватиме цивільні об'єкти, щоб зміщувати наш фокус і показувати своїм, що вони готові нібито вести активні бойові дії", - зазначив Смірнов.

Нагадаємо, що російські окупанти вночі 25 липня обстріляли Чугуїв Харківської області.

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