Окупанти погрожують зруйнувати Мелітополь у разі відступу – мер

Російські окупанти в Мелітополі погрожують підірвати інфраструктуру міста, якщо внаслідок контрнаступу ЗСУ їм доведеться відходити.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Окупанти кажуть, що якщо вони будуть виходити з Мелітополя, а те, що вони це припускають, це вже добре, вони кажуть: "Якщо ми будемо з міста виходити, заміновано все, зруйновано буде все". І це точно не про забезпечення безпеки нашої інфраструктури", – каже Федоров.

За його словами, зараз росіяни захопили і контролюють всю інфраструктуру міста.

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"Ми знаємо, що сьогодні у них є військова база на території 5-го ліцею. Це школа в центрі Мелітополя. Півтора тижні тому вони покинули заклад профтехосвіти – 24 ПТУ. Сьогодні вони можуть бути в одній школі, завтра будуть в іншій, і їм байдуже", – сказав мер.

Федоров зазначив, що окупанти розміщують свою військову техніку і військові об'єкти безпосередньо поблизу житлових багатоповерхових будинків, щоб українські військові не могли відповідати на обстріли.

"І це небезпека, бо вони стріляють, а наші війська не можуть відповідати дзеркально через загрози для цивільного населення", – підсумував він.

Раніше повідомлялося, що Росія хоче депортувати тих жителів Мелітополя, які не підуть на псевдореферендум.

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