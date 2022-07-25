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Українські десантники збили російський літак Су-25

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Українські десантники збили російський літак Су-25

Ворожий штурмовик збито завдяки філігранній роботі підрозділу протиповітряної оборони Січеславської бригади.

Українські десантники збили російський літак Су-25 ("Грач").

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"Закінчуємо день гарними новинами! Ще один ворожий Су-25 ("Грач") збито завдяки філігранній роботі підрозділу протиповітряної оборони Січеславської бригади!" - сказано у повідомленні.

Зазначимо, що вчора січеславці також збили Су-25, а сьогодні "приземлили" російський гвинтокрил "Алігатор".

Нагадаємо, офіцери російської окупаційної армії мстяться своїм військовим за знищену техніку. Окупанти кидають у бій своїх же підлеглих без прикриття бронетехніки. 

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