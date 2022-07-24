Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Мелітополі лікарі відмовляються від зарплати в рублях - мер

Дата публікації
Перегляди
774
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Мелітополі лікарі відмовляються від зарплати в рублях - мер

Іван Федоров / Фото: facebook.com/IvanFedorovMelitopol

Мелітополь – центр госпітального округу, який обслуговував понад пів мільйона населення.

У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі лікарі відмовляються отримувати зарплату в російських рублях, які їм намагається нав'язати РФ.

Про це 24 липня в ефірі національного телемарафону сказав мер Мелітополя Іван Федоров. 

"Ситуація катастрофічна, понад 50% лікарів виїхало ще в перші місяці війни. Частина лікарів залишилася і продовжує рятувати життя. Ми маємо змогу закрити лише екстрену допомогу, реанімаційну і то не повністю. Ми розуміємо, під яким тиском перебувають наші лікарі, але вони відмовляються від отримання російських рублів, які їм намагається нав'язати РФ. Цілими відділеннями наші лікарі працюють, але не беруть подачки", - сказав він.

Нагадаємо, мер Мелітополя розповів про "сюрприз", який зробили окупантам на аеродромі й залізниці (фото).

Читайте також:

Чернігівщину хочуть перетворити на спеціальну економічну зону

Чернігівщину хочуть перетворити на спеціальну економічну зону
Наступна публікація