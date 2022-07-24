У Мелітополі лікарі відмовляються від зарплати в рублях - мер

У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі лікарі відмовляються отримувати зарплату в російських рублях, які їм намагається нав'язати РФ.

Про це 24 липня в ефірі національного телемарафону сказав мер Мелітополя Іван Федоров.

"Ситуація катастрофічна, понад 50% лікарів виїхало ще в перші місяці війни. Частина лікарів залишилася і продовжує рятувати життя. Ми маємо змогу закрити лише екстрену допомогу, реанімаційну і то не повністю. Ми розуміємо, під яким тиском перебувають наші лікарі, але вони відмовляються від отримання російських рублів, які їм намагається нав'язати РФ. Цілими відділеннями наші лікарі працюють, але не беруть подачки", - сказав він.

Нагадаємо, мер Мелітополя розповів про "сюрприз", який зробили окупантам на аеродромі й залізниці (фото).

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