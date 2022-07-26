Нацбанк подовжив термін обміну монет 1, 2 та 5 копійок

Національний банк подовжив термін обміну розмінних монет номіналами 1, 2 та 5 копійок, які вже перестали бути платіжними засобами, на 1 рік – до жовтня 2023 року.

Про це повідомляє НБУ.

Пресслужба НБУ зазначає, що таке рішення пов'язане із подовженням дії воєнного стану в Україні. "Через війну значна частина українців перебуває за межами свого постійного місця проживання. Як наслідок, за березень-червень 2022 року здійснено обмін лише 665 тис. штук монет номіналами 1, 2 та 5 копійок. Це уп'ятеро менше, ніж за аналогічний період минулого року (за березень-червень 2021 року здійснено обмін 3,3 млн штук монет)", - йдеться у повідомленні.

Всього з початку вилучення до Нацбанку здали 48 млн монет номіналами 1, 2, 5 копійок.

В НБУ додали, що станом на 1 липня в обігу ще залишаються майже 5,7 млрд штук монет номіналами 1, 2 та 5 копійок. І завдяки подовженню терміну на один рік українці матимуть більше часу для обміну монет номіналами 1, 2 та 5 копійок, зокрема ті, які були вимушені залишити свої домівки через бойові дії.

"Досвід інших країн світу свідчить, що найбільші обсяги вилучення монет припадають на останні два місяці до закінчення терміну обміну. Отже, громадяни зможуть обміняти монети дрібних номіналів безкоштовно й без обмежень на монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10-ти копійкам", – пояснили в регуляторі.

Згідно з повідомленням, обміняти монети можна безкоштовно в підрозділах Нацбанку та у низці відділень Ощадбанку, ПриватБанку, Райффайзен Банку та ПУМБу до 30 вересня 2023 року включно.

Нагадуємо, що НБУ від 1 жовтня 2019 року заборонив використання монет 1, 2 та 5 копійок як платіжних коштів.

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