НБУ змінив курс щодо облікової ставки: що вплинуло на рішення регулятора

НБУ / © ТСН.ua/Юлія Желонкіна

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Національний банк України у 2026 році спочатку почав знижувати облікову ставку, однак згодом був змушений повернутися до її підвищення. Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, на рішення регулятора вплинули наслідки війни, атаки РФ на енергетику, ситуація на Близькому Сході та здорожчання енергоносіїв і пального.

Про це повідомляє Forbes.

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Деталі

У січні 2026 року НБУ вперше від 2024-го знизив облікову ставку — з 15,5% до 15%. Раніше регулятор планував розпочати цикл пом’якшення монетарної політики ще у третьому кварталі 2025 року, однак тоді вирішив зберегти ставку на незмінному рівні через російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

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Після січневого зниження Нацбанк очікував, що у березні зможе зменшити ставку ще на 0,5 відсоткового пункта. Проте цим планам завадила війна на Близькому Сході, яка спричинила стрімке зростання вартості енергоносіїв.

У результаті регулятор залишив облікову ставку на рівні 15%, водночас наголошуючи, що за необхідності готовий перейти до її підвищення.

У липні 2026 року така необхідність, на думку НБУ, виникла. А восени регулятор був змушений підвищити ставку ще раз. Причинами стали посилення російських обстрілів та стрімке здорожчання пального через війну на Близькому Сході.

Раніше НБУ послабив валютні обмеження для українців. Ліміт на купівлю безготівкової валюти збільшили у чотири рази — до 200 тис. грн на місяць замість 50 тис. грн. Також удвічі — до 200 тис. грн на день — збільшили ліміт на зняття готівки з валютних рахунків в Україні та за кордоном. Ліміт на оплату товарів і послуг за кордоном із гривневих рахунків також становить 200 тис. грн на місяць. Окремо НБУ дозволив у межах відповідних лімітів оплачувати оренду житла за кордоном, зокрема переказами з рахунку на рахунок.

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