"Ми – у процесі закупівлі": Пентагон про ЗРК NASAMS для України

Наразі точно не повідомляється, коли саме Україна може отримати норвезькі зенітні ракетні комплекси.

У Пентагоні розповіли про питання щодо поставок Україні норвезьких зенітних ракетних комплексів NASAMS для посилення системи протиповітряної оборони.

Про це заявив представник Пентагону.

За його словами, зараз відбувається процес закупівлі ЗРК.

"У мене немає докладної інформації про специфіку процесу укладення контракту, але ми вже перебуваємо у процесі закупівлі системи", – зазначив він.

Представник Пентагону уточнив, що США зайнялися питанням закупівлі комплексів NASAMS для України після оголошення про Ініціативу сприяння безпеці.

Нагадаємо, Україна отримає дві батареї систем протиповітряної оборони NASAMS. Йдеться саме про батареї, а не дві системи, як повідомлялося раніше. Поки не можна назвати точну кількість зенітно-ракетних комплексів, які отримає Україна.

Читайте також: