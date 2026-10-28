БФ «Відновлення Бородянки» презентував свою діяльність

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Девіз Фонду — «За людей, для людей, про людей» — відображає його головну мету: об’єднувати зусилля задля відбудови та розвитку громади.

Під час заходу представили місію організації , основні напрями діяльності та стратегічні проєкти. Окрему увагу приділили підтримці людей, які потребують допомоги, зокрема родин військовополонених і зниклих безвісти захисників. Презентація стала нагодою окреслити спільне бачення майбутнього Бородянки та перспективи співпраці.

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До слова були запрошені голова Благодійного фонду «Відновлення Бородянки» Євген Каленський; співзасновник Фонду Олександр Бадрудінов — керівник ПрАТ «Обласний авіаційний центр» та «Асоціації розвитку авіації України», організатор і координатор проєктів розвитку авіаційної інфраструктури й технологій оборонного спрямування; співзасновник Фонду Євген Бурлика — меценат та громадський діяч; голова Правління АТ «Банк „Український капітал“ Євген Чечіль, кінцевий бенефеціарний власник АТ „Банк „Український капітал“ Сергій Бєлашов, Бородянський селищний голова Олександр Сахарук. Серед гостей також були Джабраїл Мірзоєв — голова громадсько-політичного руху „Кавказький союз“ і партнер Фонду; діючий військовий з позивним „Туман“.

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«Ми не кажемо, що лише стартуємо, адже зазвичай саме так говорять про новостворені фонди. Ми вже працюємо, і я впевнений, що перші проєкти реалізовуватимемо спільно з Бородянською селищною радою. Висловлюю велику повагу селищному голові Олександру Сахаруку, усім депутатам, мешканцям і нашим друзям, які долучаються словом, ділом і щирим ставленням. Наші перші проєкти будуть спрямовані на збереження пам’яті та, звісно, на наше майбутнє — наших дітей. Ми хочемо працювати так, щоб нам не було соромно перед людьми та власними родинами», — зазначив голова Благодійного фонду «Відновлення Бородянки» Євген Каленський.

«Ми сьогодні розпочали дуже хорошу справу — презентували Благодійний фонд „Відновлення Бородянки“, який працюватиме на благо цієї громади, що однією з перших прийняла удар російської агресії», — зазначив співзасновник Фонду Олександр Бадрудінов.

«Банку „Український капітал“ приємно долучитися до благої справи та роботи Благодійного фонду „Відновлення Бородянки“. Лелека, зображений на логотипі Фонду, завжди асоціюється в українців із великими сподіваннями на щось хороше й нове, із зародженням мрій. Нам дуже приємно, що Благодійний фонд „Відновлення Бородянки“ запросив нас долучитися до цієї справи», — зазначив голова Правління АТ«Банк „Український капітал“ Євген Чечіль.

«Бородянка — особливе місто, адже вона була своєрідним рубежем перед вторгненням Російської Федерації. Ми, кияни, маємо розуміти, що зробила Бородянка для всіх нас. Ще раз хочу висловити велику подяку голові Фонду, його співзасновникам, громаді та селищному голові», — сказав співзасновник Фонду Євген Бурлика.

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«Сьогодні я особисто, як акціонер Банку „Український капітал“, узяв участь у благодійній акції, організованій Благодійним фондом „Відновлення Бородянки“. Серед міст і селищ Київської області Бородянка, Буча та Гостомель найбільше постраждали від російської агресії та бойових дій, що відбувалися в цьому регіоні. Мета цієї акції — збір коштів на першочергове завдання: відновлення дитячої амбулаторії та дитячої лікарні. Саме цього потребує громада сьогодні», — наголосив кінцевий бенефеціарний власник АТ «Банк „Український капітал“ Сергій Бєлашов.

«Сьогодні без перебільшення знакова подія, адже ми всі об’єднані єдиною метою — допомогти нашим громадянам. І мені приємно, що спільно з ініціаторами цього Фонду ми найближчим часом досягнемо спільної мети, яка стосуватиметься кожної людини, кожного населеного пункту нашої територіальної громади. Адже це для людей і про людей», — зазначив Бородянський селищний голова Олександр Сахарук.

«На фронті ти виконуєш свою роботу й сподіваєшся, що колись тебе пам’ятатимуть. Адже людина живе доти, доки про неї згадують. Тому низький уклін вам, громадо! Нехай ваша стійкість стане прикладом для інших активних і справжніх патріотів», — зазначив діючий військовий з позивним «Туман».

Окрему подяку Фонд висловлює Банку «Український капітал» за партнерство, підтримку діяльності організації та внесок у спільні ініціативи, спрямовані на відновлення Бородянської громади.

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Важливою частиною заходу стала символічна акція «Зерно майбутнього». Керівництво Фонду, партнери та представники громади помістили насіння до пам’ятної капсули, символізуючи відродження, зростання та віру в майбутнє Бородянки.

Програму доповнила виставка Першого обласного художнього пленеру українських художників «Код Незламності: від попелу до живопису», присвячена Бородянці. Роботи митців відображають пережитий громадою біль і водночас її прагнення до відродження.

Музичну програму заходу забезпечили місцеві виконавці Артем Семенов, Людмила Потапенко та Юлія Кувшинови.

БФ «Відновлення Бородянки» дякує всім учасникам, партнерам і благодійникам за підтримку та готовність долучатися до відбудови громади. «За людей, для людей, про людей» — принцип, який об’єднує команду Фонду та визначає напрям її роботи.

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