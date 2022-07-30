Хливнюк та Сенцов захопили спільним фото з передової: "Згуртуймося і ввалимо їм за все"

Музикант, який служить у патрульній поліції, та колишній політв'язень Кремля, який служить у загоні спецпризначення, зробили спільне селфі.

Світлину, де знаменитості позують у формі, артист розмістив у своїх Instagram-stories.

Фото: instagram.com/andriihorolski

Після низки трагічних новин захисники вирішили підняти бойових дух українців.

"Нумо! Згуртуймося і ввалимо їм за все", – написав Хливнюк.

Нагадаємо, днями Андрій Хливнюк порівняв свої фото до та після повномасштабного вторгнення Росії до України. Зірка поділився знімками, які зробив до 24 лютого та під час захисту країни.

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