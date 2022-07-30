Китай оголосив про військові навчання поблизу Тайваню

Китай погрожує США перед поїздкою спікера Палати представників Конгресу на Тайвань.

Китай оголосив про проведення військових навчань поблизу Тайваню на тлі напруженості через можливий візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на острів.

Про це пише AP.

Військове крило правлячої Комуністичної партії, Народно-визвольна армія, проводитиме "навчання з бойовою стрільбою" поблизу острова Пінтан у провінції Фуцзянь від 8 ранку до 9 вечора. Адміністрація морської безпеки попередила кораблі уникати цього району.

Пелосі стане посадовцем найвищого рангу Сполучених Штатів, який відвідав Тайвань з тих пір, як американьский політик Ньют Ґінгріч поїхав туди понад 25 років тому.

Президент Сі Цзіньпін під час телефонної розмови у четвер застеріг свого американського колегу Джо Байдена від "зовнішнього втручання" у відносини Пекіна з островом.

Китай каже, що Тайвань не має права вести зовнішні відносини.

Офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь під час брифінгу заявив, що Китай готовий припинити діалог на найвищому рівні зі США у разі візиту спікера Палати представників Конгресу на Тайвань.

Китайська влада запевняє, що у разі візиту американської представниці на острів може бути воєнна відповідь.

Тайвань і Китай розділилися під час громадянської війни 1949 року.

Нагадаємо, Байден провів двогодинну розмову з китайським лідером і почув зловісне попередження.

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