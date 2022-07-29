Байден балотуватиметься на другий президентський термін - Білий дім

Чинний президент США Джо Байден вирішив балотуватися на другий президентський термін 2024 року.

Водночас у Білому домі наголосили, що до наступних виборів ще є трохи часу, тому більше розповісти не можуть.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, відповідаючи на заяву члена палати представників від демократів Діна Філіпса, який закликав Байдена не йти на вибори.

"Президент балотуватиметься у 2024 році. Ми ще далеко (від виборів – ред.), і я не можу вдаватися в особливості будь-яких політичних виборів, тому що я поза цим процесом", — сказала вона.

За її словами, наразі Байден зайнятий питанням зменшення інфляції у США. "Президент вважає за необхідне забезпечити це для середнього класу та американського народу", — підкреслила Карін Жан-П'єр.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден 28 липня провів двогодинну розмову з китайським лідером. Телефонну розмову тривала дві години 17 хвилин. Сторони, зокрема, обговорили конфлікт між країнами, який виник через Тайвань.

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