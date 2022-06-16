У Дніпрі оголосили вирок пропагандисту "руского міру"

Чоловіка визнали винним у посяганні на територіальну цілісність України.

Три роки в’язниці для прихильника "руского міру" дали у Дніпрі, йдеться в ТСН.

Мешканцю Дніпропетровщини розповсюджував у соцмережах брехню про ЗСУ, закликав здатися та вітати ворога.

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В СБУ кажуть, ці дописи пропагандиста активно поширювали російські телеканали. Крім того, чоловік фіксував військові об’єкти, волонтерські центри та шпиталі. Фото та відео надсилав до проросійських чатів. Ці дані ворог міг використовувати для ракетних ударів.

Чоловіка визнали винним у посяганні на територіальну цілісність України. Втім суд пом’якшив вирок до трьох років тюрми, адже пропагандист активно співпрацював зі слідством та надав усю інформацію про контакти з росіянами.

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