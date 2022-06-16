Це надлюдські можливості: військовий експерт про оборону ЗСУ Сєвєродонецька

Військовий експерт Олександр Коваленко розповів про ситуацію у Сєвєродонецьку, який попри кількісну суттєву перевагу російські окупанти не можуть взяти понад два тижні.

Про це він сказав 16 червня в ефірі телемарафону.

"Щодо Сєвєродонецька, то там ЗСУ займають найбільш вигідні оборонні позиції - це саме в промзоні, яку понад 2 тижні не можуть взяти окупанти. Чому? Бо оборонні позиції там найбільш вигідні, а наступальні майже невелюються. Скільки ще можуть протриматися ЗСУ, важко сказати, але те, що вони вже зробили - це надлюдські можливості. Це так само, як було і в Маріуполі", - наголосив Коваленко.

Військовий експерт зазначив, що українські військові в Сєвєродонецьку стримують навалу російських окупантів, які по деяким напрямкам мають кількісну перевагу 1 до 10 і навіть більше - 1 до 15, а інколи і 1 до 20.

"Сєвєродонецьк - це невеличке місто, яке вже понад два тижні блокує наступальні дії однієї з найбільших груп російських окупаційних військ взагалі на Донбасі. Порівняти цю групу військ можна з групою в Ізюмі, яка зараз створює наступ на Слов'янськ. Але теж не дуже вдало", - говорить Коваленко.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 113-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.