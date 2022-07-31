Кацуріна замилувала кадром, де Дантес бавить її однорічного сина

Як відомо, колишні половинки знаменитостей – Міша Кацурін та Надя Дорофєєва відверто говорять про свої стосунки, у той час як Даша Кацуріна та Володимир Дантес лише натякають на ймовірний роман.

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Цього разу у сторіз своєї сторінки в Instagram Даша поділилася милим, просто таки, сімейним кадром. На ньому рестораторка зображена разом з Дантесом і двома своїми дітьми у фойє і робить селфі. При чому, однорічного сина Даші на руках тримає Володимир.

Як повідомила Кацуріна, це фото тепер прикрашає заставку на її мобільному телефоні. Даша поділилася, що встановила цей знімок на її телефоні донька Олександра:

"Просто сьогодні Саша сама змінила обкладинку мого телефону і я дуже зраділа", - підписала фото Кацуріна.

Даша Кацуріна та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Зазначимо, що у експодружжя Даші та Міші Кацуріних є двоє спільних дітей – однорічний син Іван та шестирічна донька Олександра.

Як відомо, 18 березня Надя Дорофєєва і Влодимир Дантес оголосили, що розлучаються після шести років шлюбу. Згодом з'ясувалося, що Надя почала зустрічатися з відомим українським ресторатором Мішею Кацуріним.

Надя Дорофєєва, Міша Кацурін, Даша Кацуріна та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Тим часом Дантесу почали приписувати роман з Дашею Кацуріною – ексдружиною Михайла. Тим більше співак не приховує, що активно проводить з нею час: то вони вулицями Києва гуляли, то разом готували, то Володимир проводив Дашу на потяг, то вони разом їздили до Тель-Авіва, де у Дантеса був концерт. То Володимир заплітає Даші косички, коли вона у спідньому.

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Даша Кацуріна і Дантес / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

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