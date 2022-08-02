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"Україна захищає Європу, під загрозою Польща та країни Балтії" - Дуда

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"Україна захищає Європу, під загрозою Польща та країни Балтії" - Дуда

Фото: Associated Press

Президент Польщі Анджей Дуда вчергове наголосив, що Україна – це щит Європи.

Якби не героїчний опір українців, під загрозою були б Польща та країни Балтії. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна захищає Європу.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

"Сьогодні Україна захищає Польщу, Європу, зокрема Німеччину. Якщо героїчний опір України не зможе протистояти імперським планам Путіна, Польщі та країнам Балтії, загрожуватиме подальше розширення сфери впливу Росії в Центральній Європі", – сказав він.

Нагадаємо, Дуда порівняв росіян у Маріуполі з нацистами у Варшаві.

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