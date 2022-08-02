У МОЗ спростували міфи про електронний рецепт на антибіотики

Пацієнт зможе придбати антибіотик за рецептом у будь-якій аптеці.
Від 1 серпня в Україні запровадили продаж антибіотиків за електронним рецептом.
Однак у соціальних мережах почали ширитися міфи про нові правила.
У Міністерстві охорони здоров’я розповідають, як отримати антибіотики та спростовують неправдиву інформацію.
Міф1: Пацієнт, який перебуває на стаціонарному лікуванні не зможе отримати антибіотик без електронного рецепта.
Роз’яснення: Пакетом стаціонарного лікування передбається забезпечення пацієнта лікарськими засобами, зокрема антибіотиками. Для призначення антибіотиків виписувати рецепт не потрібно.
Міф 2: У населених пунктах без лікарень, люди позбавлені можливості отримати рецепт через відсутність достатньої кількості сімейних лікарів на місцях.
Роз’яснення: Якщо у громаді немає лікарні, рецепт на антибіотик на час перехідного періоду може виписати фельдшер.
Міф 3: Може трапитися витік даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).
Роз’яснення: ЕСОЗ добре захищена. Її навіть не вдалося зламати під час хакерських атак росіян. Доступ до неї має лише лікар за згодою пацієнта.
Міф 4: Волонтери, які забезпечують медикаментами військових, після запуску е-рецепту не зможуть купувати антибактеріальні препарати.
Роз’яснення: Благодійні фонди та організації, як і раніше, зможуть закуповувати лікарські засоби напряму у дистриб’юторів без рецептів.
Міф 5: Важко буде придбати антибіотики для тварин.
Роз’яснення: Препарати для тварин, як і раніше, можна бути придбати за рецептом ветеринарного лікаря.
Нагадаємо, від серпня 2022 року пацієнти отримуватимуть електронний рецепт для придбання антибіотиків за власні кошти. Винятки – окуповані території та райони проведення бойових дій.
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