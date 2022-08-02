В МОЗ опровергли мифы об электронном рецепте на антибиотики

Пациент сможет приобрести антибиотик по рецепту в любой аптеке.

С 1 августа в Украине ввели продажу антибиотиков по электронному рецепту.

Однако в социальных сетях начали распространяться мифы о новых правилах.

В Министерстве здравоохранения рассказывают, как получить антибиотики и опровергают ложную информацию.

Миф1: Пациент, находящийся на стационарном лечении, не сможет получить антибиотик без электронного рецепта.

Разъяснение: Пакетом стационарного лечения предусмотрено обеспечение пациента лекарственными средствами, в частности антибиотиками. Для назначения лекарств выписывать рецепт не нужно.

Миф 2: В населенных пунктах без больниц люди лишены возможности получить рецепт из-за отсутствия достаточного количества семейных врачей на местах.

Разъяснение: Если в громаде нет больницы, рецепт на антибиотик на время переходного периода может выписать фельдшер.

Миф 3: Может случиться утечка данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ).

Разъяснение: ЕСОЗ хорошо защищена. Ее даже не удалось сломать во время хакерских атак россиян. Доступ к ней имеет только врач с согласия пациента.

Миф 4: Волонтеры, которые снабжают медикаментами военных, после запуска е-рецепта не смогут покупать антибактериальные препараты.

Разъяснение: Благотворительные фонды и организации по-прежнему смогут закупать лекарственные средства у дистрибьюторов без рецептов.

Миф 5: Трудно будет купить антибиотики для животных.

Разъяснение: Препараты для животных по-прежнему можно приобрести по рецепту ветеринарного врача.

Напомним, с августа 2022 года пациенты будут получать электронный рецепт для приобретения антибиотиков за собственные средства. Исключения – оккупированные территории и районы проведения боевых действий.

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