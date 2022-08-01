В Україні запроваджується продаж антибіотиків за е-рецептом: все про нововведення

В Україні від 1 серпня антибіотики можна купити за електронним рецептом. Його отримати можна в закладах, які підключені до електронної системи охорони здоровʼя (ЕСОЗ).

Про це повідомляє МОЗ.

Втім, рецепт на антибіотик не є нововведенням в Україні, від серпня до паперового рецепта лише додається новий цифровий інструмент – електронний рецепт.

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"Тобто якщо заклад, до якого звернувся пацієнт, поки не працює з ЕСОЗ, лікар має виписати пацієнту паперовий рецепт. Важливо, аби саме лікар зробив призначення, оскільки недоцільне та неправильне вживання антибіотиків може не тільки зашкодити людині, але й стимулює розвиток глобальної проблеми – антибіотикорезистентності, внаслідок чого бактерії набувають стійкості до антибіотиків. Так, уже зовсім скоро інфекційні хвороби, які наразі швидко та без наслідків лікуються антибіотиками, можуть стати смертельно небезпечними", - пояснили у МОЗ.

Як пацієнту отримати рецепт на антибіотик:

Звернутися на прийом до лікаря. Зауважимо, що це може бути лікар як первинної медичної допомоги, так і лікар спеціаліст. Декларація для цього не потрібна.

Після огляду лікар за необхідності випише е-рецепт на антибіотик та видасть пацієнту інформаційну довідку, яка містить усю інформацію про призначення.

Якщо заклад не працює з ЕСОЗ – лікар випише пацієнту паперовий рецепт.

Пацієнт може придбати антибіотик за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо показати інформаційну довідку чи паперовий рецепт фармацевту.

"Відпуск антибіотиків за рецептом в аптеках буде здійснюватися тільки у тих регіонах країни, де немає обмежень у доступі до медичних послуг та лікарських засобів. Тобто на тимчасово окупованих територіях, а також на територіях де ведуться бойові дії, аптеки на час дії воєнного стану будуть відпускати антибіотики без рецепта", - додали у МОЗ.

Крім того, є виключення, яке поширюється на закупки антибіотиків волонтерськими та благодійними організаціями. Так, на запит військової частини, підрозділу чи певного медичного закладу волонтери як і нині можуть закуповувати антибіотики у дистрибʼюторів без рецепта.

Нагадаємо, у МОЗ нагадали правила вживання ліків.

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