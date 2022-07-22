Свята у серпні 2022 в Україні: скільки буде вихідних та святкових днів

Які свята та пам'ятні дати будуть у серпні 2022 року, читайте у матеріалі ТСН.ua.
На останній місяць літа припадає відразу кілька важливих державних свят. Крім того, на українців чекають великі церковні та професійні свята. Однак війна та воєнний стан внесли свої корективи у кількість вихідних днів у серпні 2022 року.
Коли будуть вихідні дні в серпні 2022 року
У серпні 2022 року на українців чекають 8 неробочих днів – всі вони будуть календарними вихідними: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 серпня. Зазвичай на День Незалежності України (24 серпня) влаштовують концерти, масові гуляння та інше. Однак воєнний стан продовжено до 25 серпня 2022 року, а тому вихідного на це свято не буде.
А ось працюватимуть українці 23 дні.
Важливі міжнародні та професійні свята в серпні 2022 року
- 1 серпня – День інкасатора;
- 2 серпня – День аеромобільних військ;
- 7 серпня – День Повітряних сил Збройних сил України;
- 8 серпня – День військ зв'язку Збройних сил України;
- 9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу;
- 12 серпня – Міжнародний день молоді;
- 14 серпня – День будівельника, День працівників ветеринарної медицини;
- 15 серпня – День археолога;
- 19 серпня – День пасічника;
- 23 серпня – День Державного прапора України;
- 24 серпня – День Незалежності України;
- 27 серпня – День авіації України, День далекобійника;
- 28 серпня – День шахтаря.
Не забувайте вітати своїх близьких, рідних і знайомих з важливими датами. І даруйте позитивні емоції, теплі слова, листівки.
Православний календар на серпень 2022 року
Для вірян серпень 2022 року буде багатим на великі свята – 19 серпня святкують Преображення Господнє, а 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці. Не менш відомими в церковному календарі вважаються день пам'яті Іллі, день лікаря Пантелеймона, Яблучний та Медовий Спас. А ще не забувайте про Успенський піст, який триватиме від 14 до 27 серпня.