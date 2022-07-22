Свята у серпні 2022 в Україні: скільки буде вихідних та святкових днів

Які свята та пам'ятні дати будуть у серпні 2022 року, читайте у матеріалі ТСН.ua.

На останній місяць літа припадає відразу кілька важливих державних свят. Крім того, на українців чекають великі церковні та професійні свята. Однак війна та воєнний стан внесли свої корективи у кількість вихідних днів у серпні 2022 року.

Коли будуть вихідні дні в серпні 2022 року

У серпні 2022 року на українців чекають 8 неробочих днів – всі вони будуть календарними вихідними: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 серпня. Зазвичай на День Незалежності України (24 серпня) влаштовують концерти, масові гуляння та інше. Однак воєнний стан продовжено до 25 серпня 2022 року, а тому вихідного на це свято не буде.

А ось працюватимуть українці 23 дні.

Важливі міжнародні та професійні свята в серпні 2022 року

1 серпня – День інкасатора;

– День інкасатора; 2 серпня – День аеромобільних військ;

– День аеромобільних військ; 7 серпня – День Повітряних сил Збройних сил України;

– День Повітряних сил Збройних сил України; 8 серпня – День військ зв'язку Збройних сил України;

– День військ зв'язку Збройних сил України; 9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу;

– Міжнародний день корінних народів світу; 12 серпня – Міжнародний день молоді;

– Міжнародний день молоді; 14 серпня – День будівельника, День працівників ветеринарної медицини;

– День будівельника, День працівників ветеринарної медицини; 15 серпня – День археолога;

– День археолога; 19 серпня – День пасічника;

– День пасічника; 23 серпня – День Державного прапора України;

– День Державного прапора України; 24 серпня – День Незалежності України;

– День Незалежності України; 27 серпня – День авіації України, День далекобійника;

– День авіації України, День далекобійника; 28 серпня – День шахтаря.

Не забувайте вітати своїх близьких, рідних і знайомих з важливими датами. І даруйте позитивні емоції, теплі слова, листівки.

Православний календар на серпень 2022 року

Для вірян серпень 2022 року буде багатим на великі свята – 19 серпня святкують Преображення Господнє, а 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці. Не менш відомими в церковному календарі вважаються день пам'яті Іллі, день лікаря Пантелеймона, Яблучний та Медовий Спас. А ще не забувайте про Успенський піст, який триватиме від 14 до 27 серпня.