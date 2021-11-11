Українців попередили про настання постантибіотикової ери: кількість смертей cягне мільйонів

Антибактеріальні препарати не активні щодо коронавірусу.

Щорічно у світі близько 700 тисяч людей помирають від інфікування стійкими до антибіотиків бактеріями. Ця цифра може сягнути 10 мільйонів смертей щороку вже через 30 років, якщо втратити контроль над призначенням та лікуванням антибіотиками.

Про це сказав голова МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу 11 листопада.

"І це не картина із фільму жахів. Це можливе настання постантибіотикової ери. Час, коли антибіотики перестануть працювати і будь-яка хвороба, що сьогодні за правильного і виваженого лікування антибіотиками проходить майже непомітно, цілком реально може стати смертельно небезпечним", - повідомив він.

Наразі, за його словами, на тлі епідемії коронавірусу фіксується чергове значне зростання продажу та використання антибактеріальних препаратів.

Але Ляшко наголосив, що антибактеріальні препарати не активні щодо вірусів, зокрема і щодо коронавірусу SARS-CoV-2. Тому COVID-19, як і будь-яка інша вірусна інфекція, не є прямим показом для призначення антибіотиків.

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"Призначення антибактеріальної терапії для пацієнтів з COVID-19 виправдано лише за наявності ознак бактеріальної інфекції. А встановлення цих ознак - прерогатива лікаря. Не займатеся самолікування. Не вживайте антибіотики для профілактики", - сказав Ляшко.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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