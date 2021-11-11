Заплакана Белла Хадід вперше розповіла про психологічні проблеми

Модель поділилася відвертим зізнанням.

Відома американська модель Белла Хадід відверто розповіла про свої психологічні проблеми.

Так, 25-річна знаменитість зізналася, що попри красиву картинку в Instagram, вона щодня плаче, постійно відчуває тривожність і невпевненість. У фотоблогу зірка розмістила знімки, де постає заплакана. Вона зізналася, що у такому стані перебуває вже декілька років.

Белла Хадід / instagram.com/bellahadid

"Люди забувають, що в основному всі почуваються однаково: втраченими, спантеличеними, не до кінця розуміють, чому вони тут. Цю тривогу, здається, відчувають усі, але намагаються приховати це почуття. Ми живемо з нашими недоліками, з почуттям невпевненості, відчуваємо радість та щастя і приймаємо все це як щось прекрасне та природне. Ось уже кілька років я відчуваю це щодня і щоночі", – поділилася Белла.

Белла Хадід / instagram.com/bellahadid

На таку відвертість модель наважилася після того, як американськака акторка, донька Вілла Сміта – Віллоу – днями публічно зізналася у своїх емоційних проблемах.

Також Хадід заявила, що соцмережі не потрібно сприймати як реальність, адже "це лише ілюзія". Вона попросила людей, які відчувають тривогу, пам'ятати, що вони не самотні та звертатися по допомогою.

"Будь ласка, всі, хто бореться із тривожністю, пам'ятайте про це. Іноді все, що нам треба почути, — те, що ми не самотні. Самодопомога при психічних захворюваннях та дисбалансі не є виходом. Це схоже на американські гірки з перешкодами, де є злети та падіння. Але я хочу, щоб ви знали, що в кінці тунелю завжди є світло, і американські гірки завжди в якусь мить повністю зупиняються", – написала вона.

Белла Хадід / instagram.com/bellahadid

За словами знаменитості, їй знадобилося багато часу, аби усвідомити свої проблеми, зазначивши, що вона достатньо пережила зривів та вигоряння, щоб розуміти, про що зараз говорить.

Белла Хадід / instagram.com/bellahadid

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