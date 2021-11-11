Анатолій Анатоліч знайшов у Нью-Йорку будинок із "Друзів" та показав, який він зараз має вигляд

Шоумен відвідав популярну кінолокацію.

Телеведучий Анатолій Анатоліч зараз перебуває у Нью-Йорку.

Там знаменитість взяв участь у ювілейному 50-му New York City Half Marathon 2021. Телеведучий зізнався, що цей забіг був найскладнішим у його житті і заявив, що хоче закінчити історію з бігом назавжди.

Втім, попри складнощі, на шоумена чекали і приємні моменти – прогулянки містом мрії. Зокрема, Анатоліч відвідав популярні кінолокації. Так, він знайшов будинок, у якому жили герої із серіалу "Друзі". На сторінці в Instagram Анатолій зробив фото на тлі багатоповерхівки, що за адресою Бедфорд-стріт, 90. Фасад будівлі, його вікна та пожежні сходи, які так часто миготіли на екранах, зовсім не змінилися.

Анатолій Анатоліч / instagram.com/anatoliyanatolich

"Той самий будинок із серіалу "Друзі". Його можна побачити у всіх серіях серіалу. Хоча сам серіал знімали в LA, але будинок для перебивок справді з NY. У цьому і є та сама любов людей зі всього світу до New York. Тому тут все як у кіно. Ми все це бачили, ми це знаємо. Я вже писав про це. І це почуття не залишає тебе ні на мить. Відчуття, що ти герой романтичної комедії, події якої, як завжди, відбуваються в New York city", – поділився знаменитість.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання