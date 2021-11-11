Олександра Заріцька про свого партнера в "Танцях": "Людина, яку я полюбила всім серцем"

Олександра Заріцька про свого партнера в "Танцях": "Людина, яку я полюбила всім серцем"

Співачка прокоментувала свою участь у шоу.

Солістка гурту KAZKA, учасниця "Танців з зірками" Олександра Заріцька, яка покинула шоу минулого ефіру, прокоментувала свою участь у проєкті.

На сторінці в Instagram знаменитість опублікувала допис, де зізналася, що майже усі її відмовляли та були впевнені, що Саша вилетить після перших ефірів.

"Вирішити брати участь у шоу "Танці з зірками" було дуже ризикованим та важким для мене рішенням, майже всі мене відмовляли, знаючи, що я можу бути інколи несерйозною, що моя фізична підготовка не розрахована на такі навантаження. Майже всі були впевнені, що мене вистачить на два-три ефіри.. Але мало хто знав, що танці були моєю великою мрією, і погодившись на цей проєкт, я зробила перший і супервідповідальний, рішучий крок до своєї цілі. І почала готуватись", – написала артистка.

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков / instagram.com/kazka.band

Виконавиця додала, що у ній жила велика мрія дитинства – танцювати і не соромитись себе, показати на своєму прикладі, що будь-яка мрія, навіть важка для здійснення - реальна. Тож тепер, крім музики, у зірки є ще один сенс життя - танці.

"І я покажу ще більші результати, тепер я точно знаю, що нереального - не існує. І якщо я змогла своїм прикладом надихнути хоча б одну таку саму дівчинку чи хлопця почати здійснювати свою мрію, то це все було недарма. І найбільшим подарунком, який приніс мені проєкт - став мій вчитель, друг, людина, яку я полюбила всім серцем – Юра", – додала вона.

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков / instagram.com/kazka.band

Також артистка подякувала команді шоу, своєму гурту, друзям, яких зустріла на проєкті та глядачам, зазначивши, що "без них нічого б не вдалося".

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання