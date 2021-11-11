У МВС попередили мешканців прикордонних районів про потенційне проникнення мігрантів до України

У МВС попередили мешканців прикордонних районів про потенційне проникнення мігрантів до України

Українські спецслужби і структури МВС вже приведені в підвищену бойову готовність.

Українців у зв'язку із міграційною кризою, яка виникла на кордонах Білорусі з Польщею та Литвою, попередили про можливі проникнення окремих груп нелегальних мігрантів. Нацполіція просить повідомляти про можливу появу незнайомих осіб у прикордонних районах.

Про це сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі "Україна 24".

"Нацполіція активно комунікує з населенням, попереджаючи про можливі проникнення окремих груп нелегальних мігрантів. НПУ звертається з проханням інформувати правоохоронні органи про можливу появу незнайомих осіб у прикордонних районах", - зазначив заступник міністра.

За його словами, українські спецслужби і структури МВС у зв'язку зі збільшенням кількості мігрантів на кордонах сусідніх країн вже приведені в підвищену бойову готовність. Водночас він допустив можливість ескалації в будь-який момент.

"Ми отримуємо своєчасно інформацію від усіх наших спецслужб, які на сьогодні стверджують, що на території Білорусі знаходиться близько 5 тисяч мігрантів з країн Близького Сходу. Ми реагуємо на всі ці можливі загрози шляхом посилення наших сил і засобів, які знаходяться в безпосередній близькості до державного кордону України", - сказав Єнін, додавши, що Україна контактує щодо цього з Польщею.

Нагадаємо, у МВС розповіли, як Україна готується до можливого штурму кордону з Білоруссю.

Також перший заступник глави МВС Євген Єнін заявив, що уже зараз спостерігається збільшення потоків мігрантів до прикордонних регіонів України. Так, на ділянці білоруського-українського кордону нещодавно затримали двох незаконних мігрантів з Куби.

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