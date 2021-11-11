Дзеркальна дата 11 листопада 2021: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Дзеркальна дата – це унікальний шанс для загадування бажань.

Числова магія - це один найважливіший пласт езотеричних відомостей. Дзеркальні дні зазвичай радують людям найнесподіваніші зміни та раптові пропозиції. Радісні переїзди, знайомства, які здатні змінити життя — це потрапляє під вплив сьогоднішньої дзеркальної дати.

А спеціально для ТСН.ua езотерикиня Олена Кузьмич підготувала гороскоп для цього дня.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:

ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Сьогодні ви прекрасні всередині та ззовні. Закарбуйте ці відчуття всередині себе та рухайтеся з ним по життю. Також не варто засуджувати ні себе, ні інших. Такі дії принесуть лише печаль.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Ваше життя сповнене безмежними можливостями для успіху та щастя. Настав час ними скористатися. Всесвіт - щедрий, тому слід з вдячністю приймаю його дари.

ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Ви гідні любові, поваги та добра. Не засуджуйте і не сваріть себе за помилки. Нині слід стати уважнішими до себе.

ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Сьогодні - хороший день, щоб привести в рівновагу ваше життя. Додайте гармонії. Поважайте свої межі та просіть інших дотримуватися їх.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Дзеркальна дата - хороший час, щоб простити себе та навчитися на своїх помилках. Будьте вдячні за все, що маєте.

ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Зараз потрібно зрозуміти, що ви відповідаєте власним очікування, а не очікуванням інших. Час відпускати минуле і жити сьогоденням.

ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Не дозволяйте своїм страхам стримувати вас, зараз ви достойні більшого. Настав час зрозуміти, що ваші власні невдачі - це можливість навчатися, вчитися та розвиватися повсякчас.

ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Контролюйте власні дії, емоції та стан і ви досягнете того, чого прагнете. Потрібно наповнитися натхненням і хорошими ідеями, щоб рухатися далі.

ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Ваше тіло здорове, розум чистий, а душа спокійна. Ставтеся до свого тіла з любов'ю та турботою. Любіть своє тіло та зовнішність, підтримуйте їхню гармонію.

ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Позбавтеся від гніву та ненависті. Саме ці почуття не дають вам рухатися далі. Опануйте себе та свої емоції.

ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Попрацюйте над стосунками з партнером. Знайдіть те, що вас об'єднує, а не роз'єднує. Зараз потрібні точки дотику.

ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Зверніть увагу на стан вашого здоров'я. Потрібно відвідати лікаря та більше потурбуватися про власне тіло.

Нагадуємо, що раніше ми писали про езотеричні лайфхаки листопада.

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