Зеркальная дата 11 ноября 2021 года: гороскоп для всех знаков зодиака

Зеркальная дата 11 ноября 2021 года: гороскоп для всех знаков зодиака

Зеркальная дата – уникальный шанс для загадки желаний.

Числовая магия – это один важнейший пласт эзотерических сведений. Зеркальные дни обычно радуют людям неожиданные изменения и внезапные предложения. Радостные переезды, знакомства, способные изменить жизнь – это попадает под влияние сегодняшней зеркальной даты.

А специально для ТСН.ua эзотерик Елена Кузьмич подготовила гороскоп к этому дню.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:

ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Сегодня вы прекрасны внутри и снаружи. Отметьте эти ощущения внутри себя и двигайтесь с ним по жизни. Также не стоит осуждать ни себя, ни других. Такие действия принесут только печаль.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Ваша жизнь полна безграничных возможностей для успеха и счастья. Пора ими воспользоваться. Вселенная – щедра, поэтому следует с благодарностью принимаю его дары.

ТСН.ua

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Вы достойны любви, уважения и добра. Не осуждайте и не ругайте себя из-за ошибок. Сейчас следует стать более внимательными к себе.

ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Сегодня – хороший день, чтобы привести в равновесие вашу жизнь. Добавьте гармонию. Уважайте свои границы и просите других соблюдать их.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Зеркальная дата – хорошее время, чтобы простить себя и научиться на своих ошибках. Будьте благодарны за все, что у вас есть.

ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Сейчас нужно понять, что вы отвечаете собственным ожиданиям, а не ожиданиям других. Пора отпускать прошлое и жить настоящим.

ТСН.ua

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Не позволяйте своим страхам сдерживать вас, сейчас вы достойны большего. Пора понять, что ваши собственные неудачи — это возможность учиться, учиться и развиваться постоянно.

ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Контролируйте собственные действия, эмоции и состояние и вы добьетесь того, чего хотите. Нужно наполниться вдохновением и хорошими идеями, чтобы двигаться дальше.

ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Ваше тело здорово, ум чист, а душа спокойна. Относитесь к своему телу с любовью и заботой. Любите свое тело и облик, поддерживайте их гармонию.

ТСН.ua

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Избавьтесь от гнева и ненависти. Именно эти чувства не дают вам двигаться дальше. Освойте себя и свои эмоции.

ТСН.ua

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Поработайте над отношениями с партнером. Найдите то, что вас объединяет, а не разъединяет. Сейчас нужны точки соприкосновения.

ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Обратите внимание на состояние вашего здоровья. Нужно посетить врача и больше позаботиться о собственном теле.

Напоминаем, что раньше мы писали об эзотерических лайфхаках ноября.

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