Днепропетровская область под ударом коронавируса: статистика за 11 ноября

В Днепре за сутки обнаружили более тысячи случаев.
Почти две тысячи за сутки. Такие показатели распространения коронавирусной инфекции на Днепропетровщине по состоянию на 11 ноября.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.
Как стало известно, за сутки в регионе обнаружили 1999 новых случаев коронавируса. Больше всего инфицированных в Днепре – 1139, в Кривом Роге – 168, в Павлограде – 122, в Никополе – 78, в Каменском – 50.
Болезнь побороли 1689 человек, умерли – 68.
Отметим, что в Украине на 11 ноября зафиксировано 24 747 новых случаев коронавирусной инфекции. В больнице госпитализировали 4778 пациентов, не смогли преодолеть ковид 652 украинца.
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