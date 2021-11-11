Днепропетровская область под ударом коронавируса: статистика за 11 ноября

Днепропетровская область под ударом коронавируса: статистика за 11 ноября

В Днепре за сутки обнаружили более тысячи случаев.

Почти две тысячи за сутки. Такие показатели распространения коронавирусной инфекции на Днепропетровщине по состоянию на 11 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

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Как стало известно, за сутки в регионе обнаружили 1999 новых случаев коронавируса. Больше всего инфицированных в Днепре – 1139, в Кривом Роге – 168, в Павлограде – 122, в Никополе – 78, в Каменском – 50.

Болезнь побороли 1689 человек, умерли – 68.

Отметим, что в Украине на 11 ноября зафиксировано 24 747 новых случаев коронавирусной инфекции. В больнице госпитализировали 4778 пациентов, не смогли преодолеть ковид 652 украинца.

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