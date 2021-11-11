Дніпропетровська область під ударом коронавірусу: статистика за 11 листопада

Дніпропетровська область під ударом коронавірусу: статистика за 11 листопада

У Дніпрі за добу виявили понад тисячу випадків.

Майже дві тисячі за добу. Такі показники поширення коронавірусної інфекції на Дніпропетровщині станом на 11 листопада.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Як стало відомо, за добу в регіоні виявили 1999 нових випадків коронавірусу. Найбільше інфікованих у Дніпрі – 1139, у Кривому Розі – 168, у Павлограді – 122, у Нікополі – 78, у Кам'янському – 50.

Недугу побороли 1689 людей, померли – 68.

Зазначимо, що в Україні станом на 11 листопада зафіксовано 24 747 нових випадків коронавірусної інфекції. У лікарні госпіталізували 4778 пацієнтів, не змогли подолати ковид 652 українці.

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