Дніпропетровська область під ударом коронавірусу: статистика за 11 листопада

У Дніпрі за добу виявили понад тисячу випадків.
Майже дві тисячі за добу. Такі показники поширення коронавірусної інфекції на Дніпропетровщині станом на 11 листопада.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Як стало відомо, за добу в регіоні виявили 1999 нових випадків коронавірусу. Найбільше інфікованих у Дніпрі – 1139, у Кривому Розі – 168, у Павлограді – 122, у Нікополі – 78, у Кам'янському – 50.
Недугу побороли 1689 людей, померли – 68.
Зазначимо, що в Україні станом на 11 листопада зафіксовано 24 747 нових випадків коронавірусної інфекції. У лікарні госпіталізували 4778 пацієнтів, не змогли подолати ковид 652 українці.
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