Оселедець у медовому маринаді: традиційний данський рецепт

Ніхто не запідозрить данську кухню в пристрасті до дивних поєднань та несподіваних рішень, поки не йдеться про оселедця.
Оселедець у Данії з чим тільки не поєднують. І насамперед, звісно, з медом, якого на півострові Ютландія та по сусідству на островах із надлишком, як і оселедця у прилеглих морях.
Інгредієнти:
- 3 філе малосольного оселедця
- 2 цибулини
- 2 зубчики часнику
- 5 ст. л. світлого меду (липового, акацієвого, різнотравного, лучного)
- 2 ст. л. гострої гірчиці
- 1 ст. л. бренді
- ½ скл. сметани
- 1 скл. білого винного оцту
- чорний мелений перець
- сіль за смаком
Нарізати філе оселедця та цибулю кубиками, а часник пластинками. Змішати сметану, гірчицю та мед, розвести оцтом і за бажанням бренді, приправити перцем.
Скласти оселедець та цибулю в керамічну ємність і залити маринадом на кілька годин.
Пыд час подавання прикрасити зеленню.
Софія Яроцька
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