Оселедець у медовому маринаді: традиційний данський рецепт

Ніхто не запідозрить данську кухню в пристрасті до дивних поєднань та несподіваних рішень, поки не йдеться про оселедця.

Оселедець у Данії з чим тільки не поєднують. І насамперед, звісно, з медом, якого на півострові Ютландія та по сусідству на островах із надлишком, як і оселедця у прилеглих морях.

Інгредієнти:

3 філе малосольного оселедця

2 цибулини

2 зубчики часнику

5 ст. л. світлого меду (липового, акацієвого, різнотравного, лучного)

2 ст. л. гострої гірчиці

1 ст. л. бренді

½ скл. сметани

1 скл. білого винного оцту

чорний мелений перець

сіль за смаком

Нарізати філе оселедця та цибулю кубиками, а часник пластинками. Змішати сметану, гірчицю та мед, розвести оцтом і за бажанням бренді, приправити перцем.

Скласти оселедець та цибулю в керамічну ємність і залити маринадом на кілька годин.

Пыд час подавання прикрасити зеленню.

Софія Яроцька

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