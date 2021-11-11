Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Оселедець у медовому маринаді: традиційний данський рецепт

Дата публікації
Оселедець у медовому маринаді: традиційний данський рецепт

Credits

Ніхто не запідозрить данську кухню в пристрасті до дивних поєднань та несподіваних рішень, поки не йдеться про оселедця.

Оселедець у Данії з чим тільки не поєднують. І насамперед, звісно, з медом, якого на півострові Ютландія та по сусідству на островах із надлишком, як і оселедця у прилеглих морях.

Інгредієнти:

  • 3 філе малосольного оселедця
  • 2 цибулини
  • 2 зубчики часнику
  • 5 ст. л. світлого меду (липового, акацієвого, різнотравного, лучного)
  • 2 ст. л. гострої гірчиці
  • 1 ст. л. бренді
  • ½ скл. сметани
  • 1 скл. білого винного оцту
  • чорний мелений перець
  • сіль за смаком

Нарізати філе оселедця та цибулю кубиками, а часник пластинками. Змішати сметану, гірчицю та мед, розвести оцтом і за бажанням бренді, приправити перцем.

Скласти оселедець та цибулю в керамічну ємність і залити маринадом на кілька годин.

Пыд час подавання прикрасити зеленню.

Софія Яроцька

Читайте також:

Риба, запечена з картоплею: швидкий рецепт

Як готувати вершковий соус для риби.

Топ-5 смачних та корисних рибних страв, які обов'язково сподобаються дітям

Наступна публікація