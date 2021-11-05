Містичний прогноз на 8-14 листопада: що руни нам віщують

Руни з давніх-давен залишаються важливою системою для ворожіння.

Руни з'явилися кільканадцять тисячоліть тому і були як і системою для письма, так й інструментом для ворожіння. Руни - алфавіт, яким писали германські народи, який називався ними Футарк. Також руни й донині використовуються в магічних ритуалах.

Руни: що це таке

За скандинавськими віруваннями, бог Одін подарував людям руни.

Найдавніший відомий рунічний запис походить з другої половини 2 століття нашої ери. Предмети з рунічними написами з цього хронологічного інтервалу, такі як мечі, наконечники стріл, гребінці, пряжки, таблички були знайдені, наприклад, на болотах.

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Останнє місце, де руни використовувалися як звичайне письмо, - у Швеції. Там їх навчали в школах на початку 20 століття. Пізніше руни були замінені латинським алфавітом. Деякі вчені припускають зв'язок рун з грецьким алфавітом, бо руни Старшого Футарка частково відповідають як графічно, так і фонетично відповідним літерам цього алфавіту.

А для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте прогноз на рунах 8-14 листопада 2021 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Рунічний прогноз на кохання та стосунки

Руна тижня "Іса"

ТСН.ua

"Іса" — це одинадцята руна германського Старшого (першого) Футарка. Назва цієї руни означає «лід».

Ця руна означає зупинку або перепону. Можливо, йдеться про психологічні блоки, що заважають мисленню або діяльності, також образи. Настає період бездіяльність або час для того, щоб розібратися в собі. Очікуйте невідворотності та шукайте ясності. Також "Іса" підсилює значення рун, що розташовані поряд, про них читайте нижче.

Езотерики кажуть, що настав час для спокою та роздумів, час усвідомити, які ваші мрії, час для згадок про минулі події і випробування. Дослухайтеся до свого внутрішнього голосу, він скерує вас потрібним шляхом, озбройтеся терпінням, скоро очікуйте на зміни.

Використайте цей період вашого життя для оновлення енергії та побудови планів на майбутнє.

Рунічний прогноз на роботу та кар’єру

Руна тижня "Гаґалаз"

ТСН.ua

"Гаґалаз" — це дев'ята руна германського першого Футарка. Назва руни означає "привітання", або, на думку деяких дослідників, "гром". Ця руна свідчить про гнів, бушування природи, але водночас руйнівних, нестримних сил всесвіту. У вашому житті можуть розпочатися містичні зміни, тому варто бути готовим до терпіння та випробувань. Також йдеться про своєрідну керовану кризу, що веде до завершення неприємностей і до внутрішньої гармонії.

Врахуйте, що кожне випробування несе своєрідний урок для нас, який має зміцнити рішучість та допоможе відточити ваш досвід. Не бійтеся приймати виклики. Вороги - це ваші "переодягнені вчителі", тому не витрачайте енергію на супротив їм. спитайте себе, чого вам треба навчитися, щоб рухатися далі.

Рунічний прогноз на фінанси

Руна тижня "Отал"

ТСН.ua

"Одал" — це двадцять четверта і остання руна германського Старшого Футарка (першого варіанта рунічної абетки - ред.). Назва руни означає "спадщина" або "родова власність".

Ця руна свідчить про щось успадковане від ваших попередників, наприклад, власність або будинок. Також йдеться про щось, що важливе для окремої людини. Пам'ятайте про закон роду та процвітання групи. Зараз для вашого фінансового розвитку важливі духовна спадщина та фундаментальні цінності. Можливо, зараз вам знадобиться допомога в духовних і фізичних подорожах. Шукайте джерело безпеки, збільшення достатку.

Водночас не варто аж занадто сильно сприйматися себе серйозно. Зосередьтеся на тому, що ви хочете і дозвольте світу змінюватися. Дитяче відчуття цікавості до світу буде приваблювати сили, які зможуть вам допомогти.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про езотеричні лайфхаки листопада.

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