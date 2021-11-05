Таропрогноз на 8-14 листопада: що карти нам віщують

Карти Таро дозволяють зазирнути вглибину своєї душі.

Карти Таро уже давно зображають у фільмах та книжках. За цим стоїть кілька століть ворожіння на цьому інструменті окультних практик. Нині картами Таро користуються не лише ворожки, але психологи та психотерапевти, використовуючи ці яскраві зображення у вигляді метафоричних карт. Для того, щоб дізнатися більше про ймовірне майбутнє, читайте таропрогноз на 8-14 листопада від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Вісімка кубків"

Ця карта свідчить про важливість зміни напрямку, прорив та відмову від чогось. Також вона розповідає про можливі нові обв'язки, звикання до нового стилю життя, ухиляння від проблем, подорож всередину себе, пошук духовної істини, розуміння того, що настав час змін, бажання до кращого.

Також ця карта означає перехідний період. Зараз чудовий час, щоб все кинути та почати рухатися у правильному напрямку або змінити свої життєві пріоритети.

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Нині ваше коло життєвого балансу порушене. Ця карта підказує, що не дивлячись на наше тверде переконання в тому, що у нас в сім'ї та коханні все гаразд, все йде не так добре, як нам здається на перший погляд. Якщо ми поглянемо довкола себе, то зможемо відновити нашу властивість долати перешкоди.

Слід запам'ятати, що в житті немає нічого постійного, окрім самих змін. І саме ця карта нагадує нам, що все тече та все змінюється. Від нас йдуть близькі люди, ми когось кидаємо. І ця карта позначає "контрольний пункт" цих змін. тому добряче обдумуйте те, що відбувається, ваші почуття та страхи, щоб об'єктивно оцінити те, що відбувається довкола.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Четвірка кубків"

Ця карта свідчить про сумніви, нерішучість, самоаналіз, егоїзм. Також вона оповідає про розрив і розчарування, бажання йти своїм шляхом, невпевненість в собі, важливість самоаналізу для зцілення душевних ран, певну душевну черствість, відмову від подарунків долі, відчуття беззахисності, відсутність ініціативи, апатію та пасивність, застій у житті.

Ця карта свідчить про період, коли ми занурюємося у себе, створюємо захисні стіни перед зовнішнім світом і хочемо ділитися ні з ким, ні почуттями, ні думками. У такий час ми стаємо абсолютними інтровертами, але за іронією долі, саме цей період може виявитися для нас дуже продуктивним, особливо, якщо ми збережемо свою мотивацію. Хоча зараз життя може нам здаватися бляклим та нецікавим.

Очікуйте, що доля подарує вам важливий шанс і ви повернетеся до внутрішньої гармонії, достатньо тільки додати трішки зусиль. Але ніхто цього не зробить за вас. Розуміння себе стане першим кроком до відродження.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Туз пентаклей"

Ця карта свідчить про нагороди, процвітання, родючість та реалізм. Також вона описує практичні досягнення, відчутні результати, реальну владу, довіру у будь-якій ситуації, нову справу, пошук щастя, занурення у реальний світ. Ця карта підказу вамє, що незабаром ви доможетеся успіху і отримаєте користь для себе зі всього. Зараз не час будувати повітряні замки, потрібно будувати надійні плани і ретельно продумувати всі деталі.

Сфокусуйтеся на результатах і використайте свої практичні знання та вміння для себе та свого майбутнього. Ця карта говорить про нові починання, тільки дуже приземлені, практичні та доступні. Почніть діяти уже зараз, щоб потім досягнути результатів.

Засоби для реалізації проєкту теж з'являться. Прийміть це та насолоджуйтеся добробутом.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про езотеричні лайфхаки листопада.

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