Курс долара і євро на 9 листопада

Вартість долара становить 26,1 грн, а євро – 30,2 грн.
У вівторок, 9 листопада, долар подешевшає, а євро здорожчає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 9 листопада:
- Долар США – 26,08 грн (мінус 2 коп.)
- Євро – 30,20 грн (плюс 11 коп.)
Курси валют у банках та обмінниках 8 листопада:
- Долар США – 26,05/26,25 грн.
- Євро – 30,00/30,30 грн.
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