Курс долара і євро на 9 листопада

Курс долара і євро на 9 листопада

Вартість долара становить 26,1 грн, а євро – 30,2 грн.

У вівторок, 9 листопада, долар подешевшає, а євро здорожчає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 9 листопада:

Долар США – 26,08 грн (мінус 2 коп.)

Євро – 30,20 грн (плюс 11 коп.)

Курси валют у банках та обмінниках 8 листопада:

Долар США – 26,05/26,25 грн.

Євро – 30,00/30,30 грн.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання