18 банків блокують рахунки українців за борги - список

Раніше у цьому списку було 15 банків.

Вже 18 з 73 банкiв України почали автоматично блокувати рахунки громадян через їхні борги за вимогою державних та приватних виконавців. До оновленого списку додалися "Райффайзен банк Аваль", "ОТП банк", "Укрсиббанк".

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот, посилаючись на дані НБУ.

У повному переліку такі банки:

Приватбанк

Універсал банк

Оксі банк

Таскомбанк

Індустріалбанк

Банк Восток

Прокредит банк

Львів

Конкорд

Райффайзен банк аваль

Кредобанк

Отп банк

Ідея банк

Метабанк

Український капітал

Агропросперіс банк

Укрсиббанк

Радабанк

Відповідно до наказу Міністерства юстиції, який було ухвалено у березні 2021 року, гроші з рахунків боржників можуть бути автоматично заблоковано за борги в рамках процедури примусового стягнення. Згідно з наказом, заморожуватися має тільки сума боргу, однак часом рахунок блокується повністю.

"Виконавець має право накласти арешт на кошти боржника, що знаходяться в банку. Від того, як оформлений документ про арешт коштів, залежить, чи будуть арештовані всі кошти, чи лише їх частина. Так, якщо виконавець вказав суму, і на рахунку достатньо коштів, то буде арештована лише ця сума коштів. Якщо ж коштів недостатньо або виконавець не вказав точну суму, що підлягає арешту, можуть бути арештовані кошти на всіх рахунках боржника", — прокоментувала начальниця управління НБУ з захисту прав споживачів фінансових послуг Ольга Лобайчук.

Нагадаємо, як повідомляє НБУ, міжнародні резерви України в жовтні зросли до майже $30 млрд.

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