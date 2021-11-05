Міжнародні резерви України в жовтні зросли до майже $30 млрд

Міжнародні резерви України в жовтні зросли до майже $30 млрд

Зростання відбулося завдяки валютним надходженням на користь уряду та купівлі валюти Нацбанком на міжбанківському валютному ринку.

Міжнародні резерви України станом на 1 листопада становили $29,65 млрд, на 3,3% більше, ніж на 1 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Станом на 1 листопада 2021 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 29 654,2 млн дол. У жовтні вони зросли на 3,3% передусім через валютні надходження на користь уряду та купівлю валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку", - йдеться в повідомленні.

Загалом динаміку резервів упродовж жовтня визначали такі чинники:

по-перше, операції з управління державним боргом.

Валютні надходження на користь уряду склали 1 144,9 млн дол. США, зокрема 588,7 млн євро – транш від Європейської комісії, а 431,9 млн дол. США – від розміщення внутрішніх держоблігацій (ОВДП).

На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано 911,7 млн дол. США, з яких 685,0 млн дол. – на обслуговування та погашення ОВДП.

Крім того, у жовтні Національний банк сплатив 86,5 млн дол. США на користь Міжнародного валютного фонду;

по-друге, операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку.

Більшу частину жовтня пропозиція на міжбанківському валютному ринку переважала попит, що дало змогу Національному банку викупити до резервів 752,2 млн дол. США. Водночас для згладжування надмірних девальваційних коливань упродовж місяця регулятор продав 49,6 млн дол. США.

Загалом за підсумками жовтня 2021 року обсяги чистої купівлі валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку становили 702,6 млн дол. США;

по-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

Минулого місяця їхня вартість зросла на 98,8 млн дол. США.

Нагадаємо:

Станом на 1 вересня міжнародні резерви України досягли рекорду дев'яти років – $31,6 млрд завдяки надходженню $1,92 млрд спеціальних прав запозичень від МВФ.

міжнародні резерви України завдяки надходженню $1,92 млрд спеціальних прав запозичень від МВФ. За вересень міжнародні резерви України скоротилися на 9,2% і станом на 1 жовтня становили 28,705 млрд дол.

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