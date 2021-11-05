Международные резервы Украины в октябре выросли почти до $30 млрд

Международные резервы Украины в октябре выросли почти до $30 млрд

Рост произошел благодаря валютным поступлениям в пользу правительства и покупке валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 ноября составили $29,65 млрд, на 3,3% больше, чем на 1 октября.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"По состоянию на 1 ноября 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 29 654,2 млн долл. В октябре они выросли на 3,3%, прежде всего, из-за валютных поступлений в пользу правительства и покупки валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке", — говорится в сообщении.

В целом динамику резервов в течение октября определяли следующие факторы:

во-первых, операции по управлению государственным долгом.

Валютные поступления в пользу правительства составили 1,144 млрд дол. США, в том числе 588,7 млн евро – транш от Европейской комиссии, а 431,9 млн дол. США – от размещения внутренних гособлигаций (ОВГЗ).

На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 911,7 млн. дол. США, из которых 685,0 млн. дол. США – на обслуживание и погашение ОВГЗ.

Кроме того, в октябре Национальный банк уплатил 86,5 млн дол. США в пользу Международного валютного фонда;

во-вторых, сделки Национального банка на межбанковском валютном рынке.

Большую часть октября предложение на межбанковском валютном рынке превалировало спрос, что позволило Национальному банку выкупить в резервы 752,2 млн дол. США. В то же время для сглаживания чрезмерных девальвационных колебаний за месяц регулятор продал 49,6 млн дол. США.

По итогам октября 2021 года объемы чистой покупки валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке составили 702,6 млн дол. США;

в-третьих, переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В прошлом месяце их стоимость выросла на 98,8 млн. дол. США.

Напомним:

По состоянию на 1 сентября международные резервы Украины достигли рекорда девяти лет – $31,6 млрд, благодаря поступлению $1,92 млрд специальных прав заимствований от МВФ.

международные резервы Украины благодаря поступлению $1,92 млрд специальных прав заимствований от МВФ. За сентябрь международные резервы Украины сократились 9,2% и по состоянию на 1 октября составили 28,705 млрд долл.

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