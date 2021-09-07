Международные резервы Украины превысили 31 млрд долларов, достигнув девятилетнего максимума

Больший от вышеупомянутого объем был зафиксирован еще в апреле 2012 года.

На 1 сентября международные резервы Украины выросли на 9,2% до 31,6 млрд долларов, что является самым высоким значением за последние 9 лет.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба Национального банка.

"В августе резервы выросли на 9,2% благодаря прежде всего поступлению средств в сумме 1928,2 млн специальных прав заимствований (СПЗ) в пределах общего распределения от МВФ", — говорится в сообщении.

Кроме того, на динамику резервов повлияли операции НБУ на межбанке. В августе на межбанковском валютном рынке предложение валюты превышало спрос. Благодаря этому НБУ выкупил 368,8 млн долларов валюты. Также регулятор продал 20,5 млн долларов с целью сглаживания чрезмерных колебаний курса гривны.

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Вследствие операций по управлению государственным долгом поступления составили 8,8 млн долларов в эквиваленте. На обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте было направлено 188,0 млн долларов. Из этой суммы 33,7 млн долл направлено на обслуживание ОВГЗ, 18,2 млн долл - на погашение и обслуживание ОВГЗ, остальные средства - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. Платежи правительства и НБУ в пользу Международного валютного фонда в августе составили 204,3 млн долларов.

Другим фактором, повлиявшим на объем резервов, стала переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. В августе их стоимость уменьшилась на 31,6 млн долларов.

Текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что остатки на едином казначейском счете увеличились в августе в шесть раз и составили 57,5 ​​млрд гривен по состоянию на 1 сентября. По его данным, в госбюджет за первые восемь месяцев этого года поступило на 28 млрд гривен больше плана и на 106 млрд больше, чем в прошлом году.

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