В Украине выросли международные резервы

За прошедший месяц они увеличились на 2%.

Международные резервы Украины выросли. Теперь они составляют почти 29 млрд долларов.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Отмечается, что за июль они увеличились на 2%. Также НБУ пополнил резервы на 188 млн долларов благодаря покупке валюты на межбанке. Более 666 млн долларов — поступили в пользу правительства. На погашение госдолга потратили 417 миллионов.

Ранее в Минфине назвали суммы поступлений и дефицита госбюджета-2021 за I полугодие. В ведомстве сообщили, что непосредственно в июне в общий фонд госбюджета поступило 84,9 млрд грн, что на 6,9% больше плана.

Напомним, по данным Минфина, фактические доходы государственного бюджета Украины в 2020 году составили 1,076 трлн грн, что на 53,9 млрд грн больше планового показателя.

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