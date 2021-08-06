Мама Насти Каменских похвасталась стройными ножками в мини-шортах

Семья отдыхает в Хорватии.

Украинская певица Настя Каменских вместе с мужем, продюсером Потапом сейчас проводит отпуск в теплых краях.

Супруги вместе с родителями поехали в Хорватию и наслаждаются отдыхом на острове Корчула. Оттуда своими красивыми образами делится не только Настя, но и ее мама Лидия Петровна.

На странице в Instagram женщина показала фолловерам снимок, на котором предстала с распущенными волосами, белой просторной рубашке и коричневых мини-шортах. Лук дополнила черная сумочка и такого же цвета босоножки. Наряд Лидии Петровны подчеркнул ее стройные ноги.

instagram.com/lida.kamenskux

"Ничего нет лучше тёплого летнего вечера с любимыми детьми", — подписала фото Лида Каменских.

Подписчики страницы женщины засыпали ее комплиментами:

Ваши ножки — огонь! Хочется спросить сколько вам лет, но не буду

Какая же вы красивая и лучистая

Лидия Петровна красотка!

Напомним, что на днях Настя Каменских очаровала молодым видом своей свекрови. Артистка показала маму Потапа.

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