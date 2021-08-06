Мама Насти Каменских похвасталась стройными ножками в мини-шортах

Семья отдыхает в Хорватии.
Украинская певица Настя Каменских вместе с мужем, продюсером Потапом сейчас проводит отпуск в теплых краях.
Супруги вместе с родителями поехали в Хорватию и наслаждаются отдыхом на острове Корчула. Оттуда своими красивыми образами делится не только Настя, но и ее мама Лидия Петровна.
На странице в Instagram женщина показала фолловерам снимок, на котором предстала с распущенными волосами, белой просторной рубашке и коричневых мини-шортах. Лук дополнила черная сумочка и такого же цвета босоножки. Наряд Лидии Петровны подчеркнул ее стройные ноги.
"Ничего нет лучше тёплого летнего вечера с любимыми детьми", — подписала фото Лида Каменских.
Подписчики страницы женщины засыпали ее комплиментами:
- Ваши ножки — огонь! Хочется спросить сколько вам лет, но не буду
- Какая же вы красивая и лучистая
- Лидия Петровна красотка!
Напомним, что на днях Настя Каменских очаровала молодым видом своей свекрови. Артистка показала маму Потапа.