Настя Каменских восхитила молодым видом своей свекрови

Артистка показала маму Потапа.

Украинская певица Настя Каменских продолжает наслаждаться отдыхом с семьей и друзьями.

Оказывается, в путешествие на яхте также отправилась свекровь артистки, мама Потапа — Людмила. В фотоблоге знаменитость опубликовала снимок, на котором появилась со своей мамой, свекровью и мужем.

Настя Каменских с мамой, свекровью и Потапом / instagram.com/kamenskux

"Я выросла в очень доброй, заботливой, полноценной и полной любви семье! Семья для меня всегда будет стоять на первом месте! А наши улыбки, путешествия и впечатления - самыми незабываемыми моментами в жизни! Сейчас будет очень стандартно написано, но цените, любите и оберегайте друг друга", — написала звезда.

В комментариях ошеломленные фолловеры оценили молодой вид Людмилы Потапенко.

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Напомним, ранее Потап заявил, что хочет 4 детей от Каменских, и рассекретил, кто в их семье больше зарабатывает. Звезда также поделился, что вне сцены от совсем другой человек и охарактеризовал себя домашнего.

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