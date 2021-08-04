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Настя Каменских восхитила молодым видом своей свекрови

Настя Каменских восхитила молодым видом своей свекрови

Настя Каменских восхитила молодым видом своей свекрови

instagram.com/kamenskux

Артистка показала маму Потапа.

Украинская певица Настя Каменских продолжает наслаждаться отдыхом с семьей и друзьями.

Оказывается, в путешествие на яхте также отправилась свекровь артистки, мама ПотапаЛюдмила. В фотоблоге знаменитость опубликовала снимок, на котором появилась со своей мамой, свекровью и мужем.

Настя Каменских с мамой, свекровью и Потапом / © instagram.com/kamenskux
Настя Каменских с мамой, свекровью и Потапом / instagram.com/kamenskux

"Я выросла в очень доброй, заботливой, полноценной и полной любви семье! Семья для меня всегда будет стоять на первом месте! А наши улыбки, путешествия и впечатления - самыми незабываемыми моментами в жизни! Сейчас будет очень стандартно написано, но цените, любите и оберегайте друг друга", — написала звезда.

В комментариях ошеломленные фолловеры оценили молодой вид Людмилы Потапенко.

  • Мамы просто чудо! Счастливчики
  • Это его мама? Супер роскошно выглядит
  • Какая красивая семья
  • Мама супер
  • Мама очень красивая

Напомним, ранее Потап заявил, что хочет 4 детей от Каменских, и рассекретил, кто в их семье больше зарабатывает. Звезда также поделился, что вне сцены от совсем другой человек и охарактеризовал себя домашнего.

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