Настя Каменских восхитила молодым видом своей свекрови

Артистка показала маму Потапа.
Украинская певица Настя Каменских продолжает наслаждаться отдыхом с семьей и друзьями.
Оказывается, в путешествие на яхте также отправилась свекровь артистки, мама Потапа — Людмила. В фотоблоге знаменитость опубликовала снимок, на котором появилась со своей мамой, свекровью и мужем.
"Я выросла в очень доброй, заботливой, полноценной и полной любви семье! Семья для меня всегда будет стоять на первом месте! А наши улыбки, путешествия и впечатления - самыми незабываемыми моментами в жизни! Сейчас будет очень стандартно написано, но цените, любите и оберегайте друг друга", — написала звезда.
В комментариях ошеломленные фолловеры оценили молодой вид Людмилы Потапенко.
- Мамы просто чудо! Счастливчики
- Это его мама? Супер роскошно выглядит
- Какая красивая семья
- Мама супер
- Мама очень красивая
Напомним, ранее Потап заявил, что хочет 4 детей от Каменских, и рассекретил, кто в их семье больше зарабатывает. Звезда также поделился, что вне сцены от совсем другой человек и охарактеризовал себя домашнего.