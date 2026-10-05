"Это отвратительно": Анатолий Анатолич публично послал Потапа и Настю и признался, что б сказал реперу в глаза

Потап и Настя Каменских, Анатолий Анатолич

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Украинский телеведущий Анатолий Анатолич разнес скандальный дуэт Потапа и Насти Каменских после их громких заявлений.

Как известно, недавно звездные супруги стали посмешищем после интервью росийской журналистке. В частности, украинцы сделали мемом признание Насти о якобы «кисте» от ее общения на украинском языке.

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При этом Потап отличился своими заявлениями о выезде из Украины. Рэпер признался, что под предлогом благотворительности через разные министерства пересекал границы и параллельно занимался там коммерцией.

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Анатолий Анатолич резко осудил такую позицию скандального дуэта. По его мнению, это прямое подыгрывание российским нарративам. И предположил, что даже во время живой встречи с ними сейчас «слов не подбирал бы».

Потап и Настя Каменских / © instagram.com/realpotap

«Разговаривайте, на каком хотите между собой. Но ведь они во весь голос подыгрывают россиянам. Это отвратительно. А когда еще живешь за границей и выдаешь такие вещи — это несправедливо по отношению к людям. Если бы я увидел Потапа вживую, то я бы ему это сказал в лицо: „Леша, ты долб**б“», — признался Анатолий в проекте «Ближче до зірок».

В то же время, к Насте Каменских ведущий отнесся несколько иначе. Он заявил, что не хочет отдельно обсуждать его высказывания, но не скрывал недоразумения. И в конце все же публично нецензурно послал обоих артистов, которые долгое время живут и работают за границей.

«Настя — окей. Человек, считающий, что клиническое заболевание можно вылечить мыслями — окей, это отдельно. Не хочу туда лезть. Но Леша… Мне казалось, он образованный человек и точно не тупой. Да не тупой, а долб**б. Не знаю, как еще сказать. И пошли на**й», — подчеркнул шоумен.

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Напомним, недавно еще один артист в эмиграции Олег Винник рассказал о своих планах по возвращению в Украину и назвал условие для этого.

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