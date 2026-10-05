Можно ли давать сладкое ребенку до 2 лет: шокирующие результаты исследования

Можно ли давать сладкое ребенку до 2 лет / © Unsplash

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Перечень возрастных заболеваний, которые могут быть предотвращены благодаря ограничению сахара в питании ребенка в течение первых 2–3 лет, поражает своей длиной. Однако возникает вопрос: стоит ли полностью запрещать ребенку сладости? Обозреватель Алиса Кляйн исследовала научные доказательства целесообразности ограничения сахара для детей в период с момента их зачатия до 2 лет.

Об этом рассказали New Scientist.

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Ограничение сахара в первые 1000 дней жизни ребенка: что говорят ученые и родительский опыт

Алиса Кляйн делится своим опытом: с первым ребенком она пыталась минимизировать потребление сахара — начинала прикорм с кабачкового пюре и отказывалась от сладких угощений. Но с появлением второго и третьего ребенка эти попытки прекратились, потому что оградить детей от сахара оказалось почти невозможно.

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Внимание обозревательницы привлекло масштабное исследование, которое использовало уникальный природный эксперимент для изучения долгосрочного влияния сахара в первые 1000 дней жизни — от зачатия до двух лет. Ученые считают этот период критическим окном, когда пищевые привычки и вещества имеют долгие последствия для здоровья.

Цзячжэнь Чжэн из Гонконгского университета науки и технологий вместе с коллегами проанализировал состояние здоровья людей, чьи первые 1000 дней пришлись на период послевоенного нормирования сахара в Великобритании в начале 1950-х годов. Эти данные сравнили с показателями тех, кто был зачат сразу после отмены ограничений.

Во время действия карточек взрослый человек в Великобритании получал около 40 граммов сахара в день, тогда как для детей до двух лет норма вообще не предусматривалась. Хотя младенцы, вероятно, получали часть семейного рациона, уровень потребления сахара был значительно ниже, чем сегодня, когда ребенок может выпить 40 грамм сахара только с двумя стаканами сока.

После отмены нормирования в 1953 году среднее потребление сахара в стране удвоилось до 80 граммов в день только за год.

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Использовав данные Британского биобанка, исследователи сравнили данные 40 тысяч взрослых, которые провели первые 1000 дней в условиях ограничения сахара, с 23 тысячами людей, чье раннее детство пришлось на период послевоенного «сахарного бума».

Выяснилось, что уровень потребления сахара в раннем возрасте продолжает влиять на организм через 70 лет. Люди, которые находились под ограничением сахара, дольше живут, имеют биологически «младшие» клетки по маркерам старения и демонстрируют низший биологический возраст внутренних органов, в частности сердца, легких и печени.

Благодаря этому среди тех, кто в детстве не имел доступа к сахару, реже фиксируют случаи рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа, инсульта, ревматоидного артрита, катаракты, деменции, печеночной и почечной недостаточности, а также хронического обструктивного заболевания легких.

Чем дольше ребенок находился под влиянием ограничений в свои первые 1000 дней, тем выше его уровень защиты во взрослом возрасте.

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Ученые объясняют этот эффект тем, что влияние сахара в утробе матери и после рождения программирует процессы старения клеток на всю жизнь. Кроме того, раннее знакомство со сладким формирует устойчивые пищевые предпочтения — исследование доказало, что люди, которые росли в период нормирования, сегодня потребляют меньше сахара.

Как уменьшить количество сахара для ребенка без истерик

Обозревательница объясняет, что полный запрет сахара в первые 1000 дней является непрактичным. Но отнестись к рациону малыша нужно ответственно. Первым шагом должен стать пересмотр состава детского питания. Дети до 2 лет должны потреблять менее 15 граммов сахара в день.

Но нередко сладкий прикорм, печенье и батончики нарушают эту норму.

Вторым шагом является отказ от использования сладостей в качестве вознаграждения. В школах, спортивных секциях, парикмахерских или во время вакцинации детям часто дают конфеты. Стоит заменить сладости по крайней мере на фрукты или игрушки.

Если ребенок чуть старше, и уже знает вкус конфет, шоколада и прочего сладкого «удовольствия», стоит договариваться и идти на компромиссы — выбирать натуральные сладости, покупать пастилу, а не просто запрещать ребенку любимые вкусности.

В каких продуктах много железа

Напомним, дефицит железа является наиболее распространенным дефицитом питательных веществ в мире, хотя этот минерал необходим для образования гемоглобина, выработки энергии, гормонов и ДНК.

Железо бывает двух типов: гемовое — из продуктов животного происхождения, которое усваивается лучше, и негемовое — из растительной пищи. Железо из растительной пищи нужно сочетать с продуктами, богатыми витамином С, такими как цитрусовые или болгарский перец.

Эксперты выделяют 8 продуктов с высоким содержанием железа для ежедневного рациона: устрицы, мидии, нежирная говядина, чечевица, вареный шпинат, твердый тофу, семена тыквы, кунжут и обогащенные железом хлопья без добавленного сахара. Эту пищу можно легко интегрировать в ежедневное меню: добавлять в супы, салаты, пасты, смузи или использовать в качестве альтернативы мясу.

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