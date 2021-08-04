Убийца тщательно готовился: в полиции раскрыли детали жуткой стрельбы в Одессе

Полиция считает убийство заказным.
Полицейские установили личность подозреваемого в стрельбе на улице Малиновский, 53-А в Одессе, в результате которого погиб человек.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
По словам главы Национальной полиции в Одесской области Олега Беха, полиция установила, что подозреваемый — 27-летний гражданин Грузии, который несколько дней назад приехал в Одессу из Варшавы и поселился в квартире неподалеку от места жительства потерпевшего.
"Полицейские установили личность, которая платила деньги за жилье. Сегодня этот человек пыталась покинуть территорию Украины. Ее задержали в городе Борисполь для проведения следственных действий", — сказал он.
Также, сообщил Олег Бех, в ходе осмотра места происшествия было изъято и направлено на экспертное исследование ряд вещественных доказательств. Среди них — переделанный пистолет-пулемет, магазины, патроны, гильзы, фрагменты пуль, пистолет Stalker и прочее.
Руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко отметил, что у правоохранительных органов есть все основания квалифицировать это преступление как умышленное убийство, совершенное по заказу.
"У нас есть все основания сообщить о подозрении исполнителю преступления. Лицо объявлено в розыск и решается вопрос о его задержании по решению суда", — добавил Сергей Костенко.
Напомним, 3 августа во дворе многоэтажки на улице Маршала Малиновского злоумышленник подстерег мужчину и несколько раз выстрелил в него из огнестрельного оружия.
От полученных ранений 25-летний мужчина умер в карете "скорой помощи".
С места происшествия подозреваемый скрылся на Mercedes, который, как установили полицейские, приобрел заранее и оставил неподалеку.
Напомним, в Фонтанке (Одесская область) группа чеченцев устроила стрельбу по случаю свадьбы. Дикие развлечения с ружьями и бешеным дрифтом посреди улиц закончились задержанием.