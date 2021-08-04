Убийца тщательно готовился: в полиции раскрыли детали жуткой стрельбы в Одессе

Полиция считает убийство заказным.

Полицейские установили личность подозреваемого в стрельбе на улице Малиновский, 53-А в Одессе, в результате которого погиб человек.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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По словам главы Национальной полиции в Одесской области Олега Беха, полиция установила, что подозреваемый — 27-летний гражданин Грузии, который несколько дней назад приехал в Одессу из Варшавы и поселился в квартире неподалеку от места жительства потерпевшего.

"Полицейские установили личность, которая платила деньги за жилье. Сегодня этот человек пыталась покинуть территорию Украины. Ее задержали в городе Борисполь для проведения следственных действий", — сказал он.

Также, сообщил Олег Бех, в ходе осмотра места происшествия было изъято и направлено на экспертное исследование ряд вещественных доказательств. Среди них — переделанный пистолет-пулемет, магазины, патроны, гильзы, фрагменты пуль, пистолет Stalker и прочее.

Руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко отметил, что у правоохранительных органов есть все основания квалифицировать это преступление как умышленное убийство, совершенное по заказу.

"У нас есть все основания сообщить о подозрении исполнителю преступления. Лицо объявлено в розыск и решается вопрос о его задержании по решению суда", — добавил Сергей Костенко.

Напомним, 3 августа во дворе многоэтажки на улице Маршала Малиновского злоумышленник подстерег мужчину и несколько раз выстрелил в него из огнестрельного оружия.

От полученных ранений 25-летний мужчина умер в карете "скорой помощи".

С места происшествия подозреваемый скрылся на Mercedes, который, как установили полицейские, приобрел заранее и оставил неподалеку.

Напомним, в Фонтанке (Одесская область) группа чеченцев устроила стрельбу по случаю свадьбы. Дикие развлечения с ружьями и бешеным дрифтом посреди улиц закончились задержанием.

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