Отложенные доллары и евро могут обернуться штрафом: какой ошибки следует избегать украинцам

Вывоз валюты из Украины — когда грозит штраф в 20% / © Unsplash

Реклама

Украинцы, которые планируют выезжать за границу с большой суммой наличных денег, должны учитывать валютные ограничения. Если сумма превышает эквивалент в 10 тысяч евро, для ее вывоза необходимы подтверждающие документы.

Об этом говорится в разъяснении Национального банка.

Реклама

Физические лица-резиденты могут вывозить из Украины наличную валюту на общую сумму до 10 тысяч евро в эквиваленте без предоставления документов подтверждающих происхождение средств.

Реклама

Если сумма превышает установленный порог, необходимо иметь документы, подтверждающие снятие наличных с собственных банковских счетов. Если перед поездкой проводился обмен валюты, необходимо подтверждение соответствующей валютно-обменной операции.

Какие документы могут потребоваться

По информации НБУ, подтвердить снятие средств со своего счета можно, в частности, платежной инструкцией на выдачу наличных, чеком банкомата или квитанцией платежного терминала, выпиской о движении средств по счету. Для подтверждения обмена валюты используется соответствующая квитанция.

В то же время документы, подтверждающие снятие наличных с собственного банковского счета для его вывоза, действуют в течение 90 календарных дней со дня снятия средств.

В НБУ также отмечают: если речь идет о сумме свыше 10 тысяч евро в эквиваленте, владелец счета может вывозить только собственные средства. Представитель может снять деньги со счета другого человека по надлежаще оформленной доверенности, однако вывезти эти средства за пределы Украины он не может.

Реклама

Порог определяется по общей сумме наличной валюты, перемещаемой человеком через таможенную границу в течение дня. То есть значение имеет ее эквивалент в евро, даже если сбережения сохраняются, например, в долларах.

Какие документы могут потребоваться / © НБУ

Какой штраф грозит за недекларирование валюты

За недекларирование валютных ценностей, сумма которых превышает разрешенный для перемещения без письменного декларирования порог, предусмотрен штраф. Согласно части первой статьи 471 Таможенного кодекса Украины, он составляет 20% от суммы превышения, а не от всей суммы наличных денег.

Размер превышения определяют по официальному курсу Национального банка на день нарушения таможенных правил.

Недекларированием, согласно Таможенному кодексу, считается незаявление в установленной форме точных и достоверных сведений о товарах, перемещаемых гражданином через границу.

Реклама

Напомним, ранее украинцев предупредили о правилах получения и возвращения субсидии. Речь идет о недостоверных данных в документах и несообщении об изменениях, влияющих на выплаты.

Новости партнеров

Новости партнеров