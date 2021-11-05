Макс Чмерковский показал жену и впервые за 10 лет побывал в родной Одессе

Детство танцовщика прошло в "жемчужине у моря".

Известный танцовщик, судья проекта "Танцы со звездами" Макс Чмерковский впервые за 10 лет побывал в родной Одессе.

После эмиграции в 1994 году Максим в Одессу приезжал только дважды. Но за съемками ничего не видел. Сейчас впервые прилетел в родной город — за воспоминаниями, говорится в программе ЖВЛ.

Его Одессу можно пройти пешком, ведь семья жила в исторической части города. Вспоминает уже тогда, в школьные годы, имел очень плотный график – танцы, всяческие кружки.

Максим учился в химико-биологическом классе, тогда и обнаружилась любовь к точным наукам. И уже в Нью-Йорке после школы хотел поступать на фармацевтический факультет. Но место расположения университета сыграло роль — он был в Бруклине. Но, очевидно, эта профессия не принесла бы Максиму такой безумной популярности в США, как танцы.

Именно благодаря танцам он встретил свою любовь – австралийскую танцовщицу Пэту Маргатройд, с которой в браке воспитывает сына Шая.

Семья для Максима – на первом месте. Этот фундамент своим примером заложили родители. И хоть сейчас все они живут в разных городах – мама с папой в Нью-Йорке, а семья Максима в Лос-Анджелесе, все же стараются видеться чаще. Мама еще с Одессы бережет традицию Новый год встречать в кругу семьи.

Максим признается, по семье в отъезде очень скучает. Поэтому, чтобы видеться с женой и сыном, между эфирами на "Танцах со звездами" летает на другой конец света.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку