Ольга Сумская показала, как выглядела 30 лет назад

Артистка припомнила съемку в картине "Иордань".
Украинская актриса Ольга Сумская ушла в воспоминания.
Так, на странице в Instagram артистка поделилась с поклонниками архивными кадрами 30-летней давности. На черно-белых снимках молодая и прекрасная Ольга предстает на съемочной площадке картины "Иордань".
"В характере человека есть три золотых качества: терпение, чувство меры и умение молчать. Иногда в жизни они помогают больше, чем ум, талант и красота... 90-е годы... Съемка фильма "Иордань", — подписала кадры Сумская.
В свою очередь, фолловеры страницы звезды бросились делать ей комплименты: "Какая же вы красивая! И как будто младшая дочь на вас здесь похожа", "Невероятная и так похожа на своего папу", "Какие годы не возьми, вы всегда хороша", "Какие молодые! Так интересно видеть фото из прошлого".
Читайте также: