Ольга Сумская показала, как выглядела 30 лет назад

Артистка припомнила съемку в картине "Иордань".

Украинская актриса Ольга Сумская ушла в воспоминания.

Так, на странице в Instagram артистка поделилась с поклонниками архивными кадрами 30-летней давности. На черно-белых снимках молодая и прекрасная Ольга предстает на съемочной площадке картины "Иордань".

instagram.com/olgasumska

instagram.com/olgasumska

"В характере человека есть три золотых качества: терпение, чувство меры и умение молчать. Иногда в жизни они помогают больше, чем ум, талант и красота... 90-е годы... Съемка фильма "Иордань", — подписала кадры Сумская.

instagram.com/olgasumska

instagram.com/olgasumska

В свою очередь, фолловеры страницы звезды бросились делать ей комплименты: "Какая же вы красивая! И как будто младшая дочь на вас здесь похожа", "Невероятная и так похожа на своего папу", "Какие годы не возьми, вы всегда хороша", "Какие молодые! Так интересно видеть фото из прошлого".

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