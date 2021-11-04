Настя Приходько решилась на пластику лица: "Хочу избавиться от комплексов"

Звезда комплексует из-за своих глаз и подбородка.

Украинская певица Настя Приходько откровенно рассказала о своих комплексах.

Исполнительница говорит, что принимает себя такой, какой она есть. Впрочем, Настя признается, что все же у нее есть комплексы. Артистке не нравятся свои узкие глаза, а также подбородок.

"Комплексую из-за глаз. Когда я улыбаюсь, то глаза исчезают. Однако, когда я одеваю кимоно, то успокаиваюсь. Я сразу вспоминаю, что мой дед — японец", — говорит звезда.

Настя Приходько / instagram.com/prykhodko_official

А вот свой подбородок исполнительница решила откорректировать. Настя решилась на пластику лица. Впрочем, под нож она ложиться не собирается, а хочет исправить все с помощью уколов красоты.

"Хочу избавиться от комплексов и нравиться себе еще больше! Кстати, глаза тоже можно сделать. Например, прибегнуть к блефаропластике. Но пока мне и без этого хорошо", — добавила Настя.

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