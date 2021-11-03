Настя Приходько поддержала митинги против принудительной вакцинации

Артистка аргументировала, почему выступает против подобных действий со стороны государства.

Украинская певица Настя Приходько отреагировала на митинг, который прошел сегодня в Киеве против принудительной вакцинации людей.

Артистка записала видео, в котором поделилась своими мыслями по поводу происходящего. Сначала Приходько высказалась насчет паспортов вакцинации и как недобросовестные люди могут ими пользоваться.

"Есть ковредные паспорта, что ты прошел вакцинацию и так далее и ты такой спокойно летишь себе отдыхать. Там ты заболел короной, ты об этом знаешь. Но, у тебя же есть ководный паспорт. Ты спокойно идешь в самолет, ты спокойно заходишь в аэропорт, спокойно заходишь в кафе. Ты болен, но у тебя есть ководный паспорт. И тебе по большому счету все равно. Ты прошел вакцинацию", — сказала Настя.

Также певица поделилась, что среди ее знакомых много тех, кто был вакцинирован и заболел COVID-19 по второму кругу.

"Мы делаем детям вакцины БЦЖ, АКДС и так далее, чтобы они не болели. И они этим не болеют. Здесь нас заставляют делать вакцину для того, чтобы если ты вдруг заболеешь, а ты заболеешь, потому что все, кого я знаю, они болеют по второму кругу после вакцинации.Ты просто переносишь эту болезнь легче. Но в чем соль. Ты больной можешь продолжать делать все, что ты делал раньше, потому что у тебя есть ководный паспорт. Тебе ничего не могут сказать. И многие у нас будут это скрывать. Ну правильно, потому что есть дела, есть работа, есть обязанности, дети, ипотека, детский сад, школа. Очень много у всех проблем", — отметила исполнительница.

Также Настя заметила, что лекарства от коронавируса до сих пор нет. А информация о том, что штамм будет мутировать и будут против него появляться новые и новые вакцины, звучит постоянно. Соответственно, людям нужно будет постоянно вакцинироваться.

"Два года мы в дороге вниз. Потому что лекарства от коронавируса нет, якобы говорят, что они в разработке. Странно, два года корона бьет по всему миру, а лекарства нет. Однако вакцина, которая разрабатывается от 3 до 6 лет, а мы знаем, что это экспериментальная, она есть в разных странах. И разная. Однако есть такие вакцины, которые вколов, - вы не можете попасть в половину стран", — отметила Приходько.

Певица поделилась, что она коронавирусом не болела:

"Я не болела коронавирусом. У меня значит есть какой-то, я не скажу что у меня суперкрутой иммунитет, но он у меня есть. Если я могу противостоять этой болезни и так долго держатся... Зачем вы заставляете меня вгонять в себя этот вирус? Зачем вы хотите сделать так, чтобы мой иммунитет ослабился? И вы мне принудительно хотите ввести маленькую дозу коронавируса. Вы заставляете меня это сделать. Но если мой иммунитет силен, зачем мне это делать специально", — подчеркнула Настя.

Она также отметила, что никого не призывает, или отговаривает вакцинироваться, поскольку считает, что это решение каждого человека. Однако Приходько против принудительной вакцинации.

"Я боюсь. Потому что у моих детей кроме меня никого нет. Я не знаю, что со мной будет, я верующий человек, я уповаю на Бога. Как бы это смешно ни звучало, но у Бога на каждого из нас свои планы. Пусть оно так банально звучит. Я откровенно скажу, что я против того, чтобы эту экспериментальную вакцину кололи нашим детям", — отметила Приходько.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку