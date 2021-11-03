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Настя Приходько підтримала мітинги проти примусової вакцинації

Настя Приходько підтримала мітинги проти примусової вакцинації

Настя Приходько підтримала мітинги проти примусової вакцинації

instagram.com/prykhodko_official

Артистка аргументувала, чому виступає проти таких дій з боку держави.

Українська співачка Настя Приходько відреагувала на мітинг, який відбувся сьогодні у Києві проти примусової вакцинації людей.

Артистка записала відео, у якому поділилася своїми думками щодо того, що відбувається. Спочатку Приходько висловилася щодо паспортів вакцинації і як недобросовісні люди можуть ними коритсуватися.

"Є ковідні паспорти, що ти пройшов вакцинацію і так далі і ти такий спокійно летиш собі відпочивати. Там ти захворів короною, ти про це знаєш. Але, у тебе ж є ковідний паспорт. Ти спокійно йдеш у літак, ти спокійно заходиш до аеропорту, спокійно заходиш до кафе. Ти хворий, але в тебе є ковідний паспорт. І тобі по великому рахунку все одно. Ти пройшов вакцинацію", - сказала Настя.

Також співачка поділилася, що серед її знайомих є багато тих, хто був вакцинований та захворів COVID-19 по другому колу.

"Ми робимо дітям вакцини БЦЖ, АКДС і так далі, щоб вони не хворіли. І вони цим не хворіють. Тут нас змушують робити вакцину для того, щоб якщо ти раптом захворієш, а ти захворієш, тому що всі, кого я знаю, вони хворіють по другому колу після вакцинації. Ти просто переносиш цю хворобу легше. Але в чому сіль. Ти хворий можеш продовжувати робити все, що ти робив раніше, тому що у тебе є ковідний паспорт. Тобі нічого не можуть сказати. І багато хто у нас буде це приховувати. Ну правильно, тому що є справи, є робота, є обов'язки, діти, іпотека, дитячий садок, школа. Дуже багато у всіх проблем", - зазначила виконавиця.

Також Настя зауважила, що ліків від коронавірусу досі нема. А інформація про те, що штамм буде мутувати і проти нього з'являтимуться нові й нові вакцини, лунає постійно. Відповідно, людям потрібно буде постійно вакцинуватися.

"Два роки ми в дорозі вниз. Тому що ліків від коронавірусу нема, нібито кажуть, що вони у розрбобці. Дивно, два роки корона б'є по всьому світу, а ліків нема. Проте вакцина, яка розробляється від 3 до 6 років, а ми знаємо, що це експериментальна, вона є у різних країнах. І різна. Проте є такі вакцини, які вколовши ви не можете потрапити до половини країн", - зазначила Приходько.

Співачка поділилася, що вона коронавірусом не хворіла:

"Я не хворіла коронавірусом. У мене значить є якийсь, я не скажу що у мене супер крутий імунітет, але він у мене є. Якщо я можу протистояти цій хворобі і так довго тримаються... Навіщо ви змушуєте мене вганяти у себе цей вірус? Навіщо ви хочете зробити так, щоб мій імунітет послабився? І ви мені примусово хочете ввести маленьку дозу коронавірусу. Ви змушуєте мене це зробити. Але якщо мій імунітет сильний, навіщо мені це робити спеціально", - наголосила Настя.

Вона також зазначила, що нікого не закликає, чи відмовляє вакцинуватися, оскільки вважає, що це рішення кожної людини. Однак Приходько проти примусової вакцинації.

"Я боюсь. Тому що у моїх дітей окрім мене нікого нема. Я не знаю, що зі мною буде, я віруюча людина, я сподіваюсь на Бога. Як би це смішно не звучало, але у Бога на кожного з нас свої плани. Нехай воно так банально звучить. Я відверто скажу, що я проти того, щоб цю експериментальну вакцину кололи нашим дітям", - зазначила Приходько.

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