Ольга Сумська показала, який вигляд мала 30 років тому

Артистка пригадала знімання у картині "Йордань".

Українська акторка Ольга Сумська поринула у спогади.

Так, на сторінці в Instagram артистка поділилася з шанувальниками архівними кадрами 30-річної давнини. На чорно-білих знімках молода та прекрасна Ольга постає на знімальному майданчику картини "Йордань".

instagram.com/olgasumska

instagram.com/olgasumska

"У характері людини є три золотих якості: терпіння, почуття міри та вміння мовчати. Іноді в житті вони допомагають більше, ніж розум, талант і краса… 90-ті роки… Знімання фільму "Йордань", - підписала кадри Сумська.

instagram.com/olgasumska

instagram.com/olgasumska

Своєю чергою, фоловери сторінки зірки кинулися робити їй компліменти: "Яка ж ви гарна! І наче молодша донька на вас тут схожа", "Неймовірна і так схожа на свого тата", "Які роки не візьми, ви завжди гарна", "Які молоді! Так цікаво бачити фото з минулого".

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